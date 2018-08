Video Musik BTS Patahkan Rekor Taylor Swift

POPULARITAS Bangtan Boys (BTS) kian melambung. Setelah sukses menggandeng Nicki Minaj untuk versi lain single Idol, video musik Idol versi original yang dirilis pada 24 Agustus 2018 itu berhasil mematahkan rekor yang sempat dipegang Taylor Swift.

Pada 2017, video musik Look What You Made Me Do besutan Taylor Swift berhasil mencapai angka 43,2 juta kali tayangan dalam sehari sejak dirilis di YouTube. Adapun BTS dengan single Idol mampu menembus angka 45 juta tayangan dalam 24 jam sejak dirilis di YouTube, dilansir dari Business Insider.

Kesuksesan itu mengekor pada keberhasilan single Fake Love yang merangkak di posisi 10 dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada Mei 2018.

Fake Love juga menerima sertifikasi emas dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat (RIAA) atas angka penjualan lebih dari setengah juta unit setara penggunaan streaming.

Album seri sebelumnya, Love Yourself: Tear juga menapaki posisi puncak dalam tangga lagu Billboard 200 pada bulan Mei 2018. Peristiwa ini menjadi bagian sejarah berharga bagi K-pop yang berhasil merajai tangga lagu Amerika Serikat.

Single Idol merupakan nomor lagu utama dari album terbaru BTS bertajuk Love Yourself: Answer. Ini merupakan album ketiga dari album seri sebelumnya yakni Love Yourself: Her (September 2017) dan Love Yourself: Tear (Mei 2018). Album Love Yourself: Answer pun telah masuk dalam tangga lagu Billboard 200 sejak dirilis.

Menurut laporan Billboard, album Love Yourself: Answer berisi kompilasi karya baru dan lama sejumlah 26 lagu. Album Love Yourself: Answer bercerita tentang bagaimana mencintai diri sendiri menjadi kunci untuk melalui kehidupan dan ketika menjalin hubungan. (Medcom/OL-2)