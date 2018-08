Kekhawatiran Perang Dagang Mereda, Rupiah Kembali Menguat

BERKURANGNYA kekhawatiran akan terjadinya perang dagang antara AS dan para mitra dagangnya membuat laku dolar AS masih melanjutkan penurunannya.

"Kali ini, kesepakatan dagang yang tercapai antara AS dan Meksiko turut direspon baik sehingga mengurangi minat pelaku pasar terhadap aset-aset safe haven," ujar analis Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Reza Priyambada, Selasa (28/8).

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat tipis sebesar satu poin menjadi Rp14.594 dibanding sebelumnya Rp14.595 per dolar AS.

Di sisi lain, pelaku pasar juga merespon pernyataan The Fed di akhir pekan lalu yang mengatakan akan adanya kenaikan bertahap suku bunga The Fed seiring membaiknya ekonomi AS.

Adanya pernyataan tersebut mengurangi ketidakpastian akan rencana The Fed terhadap suku bunganya.

Sementara itu, dari dalam negeri, pelaku pasar merespon positif rencana kebijakan BI untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terutama dengan memastikan ketersediaan valas terjaga serta mempermurah swap rate BI dan swap hedging.

Di perkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 14.619-14.610. Masih adanya sentimen terdepresiasinya dolar AS dan adanya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri terutama kembalinya inflow dana-dana asing untuk berinvestasi di dalam negeri diharapkan dapat menopang penguatan kembali rupiah.

"Pembalikan arah rupiah menguat juga diharapkan dapat bertahan untuk membentuk tren kenaikan lanjutan," tutup Reza. (Ant/OL-3)