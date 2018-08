Dinklage Bintangi Film My Dinner With Herve

BINTANG serial fantasi Game of Thrones Peter Dinklage akan membintangi film HBO Original My Dinner With Herve. Pemeran Thirion Lannister itu akan beradu akting dengan Jamie Dornan, bintang film Fifty Shades of Gret.

Film My Dinner With Herve akan tayang perdana bersamaan dengan Amerika Serikat pada 21 Oktober mendatang pada pukul 07.00 WIB dengan penayanagan ulang di hari yang sama pada pukul 22.00 WIB.

Terinspirasi kisah nyata, My Dinner With Herve mengeksplorasi sebuah persahabatan antara jurnalis urakan Danny Tate (Dornan) dengan Herve Villechaize (Dinklage), aktor kawakan bertubuh kecil asal Prancis,

Kedua tokoh itu menghabiskan malam yang liar di Los Angeles, insiden yang membawa perubahan pada kehidupan mereka berdua. (RO/OL-2)