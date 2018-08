Sandi Resmi Mundur di Depan Paripurna DPRD

SANDIAGA Salahudin Uno resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini, Senin (27/8). Hal itu disampaikannya di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna Pengunduran Diri Jabatan Wakil Gubernur Periode 2017-2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Sesuai pasal 78 Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dengan ini saya Sandiaga Salahudin Uno menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022,” kata Sandi di depan podium ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8).

Pada kesempatan itu Sandiaga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI selama menjabat wakil gubernur sejak dilantik Oktober tahun lalu. Ia juga meminta maaf bila ada kesalahan selama dirinya memimpin Jakarta.

Pembacaan pengunduran diri, lanjut Sandi, merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bahwa proses pembangunan di Jakarta tetap berlangsung dengan tepat. “Dan proses pencalonan sebagai calon wakil presiden tidak akan membebani pembangunan di DKI Jakarta yang mungkin nanti bisa terkait dengan politisasi yang bisa terjadi selama proses 8 bulan ini,” ungkap Sandi.

Meski tidak bekerja bersama lagi, Sandiaga tetap bersilaturahmi dengan Pemprov DKI. Dia mengaku tidak akan melupakan momen-momen selama 10 bulan menjabat sebagai wakil gubernur.

“Saya ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf dan saya sampaikan bahwa semua yang ada di lingkungan Balai Kota atau di sini di DPRD akan tetap ada di hati saya. You always be in my heart,” Pungkas Sandiaga.

Sandiaga Uno resmi mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pilkada 2019 mendatang mendampingi Prabowo Subianto pada 9 Agustus lalu. Sebelumnya Sandiaga resmi dilantik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan Oktober tahun lalu. (OL-4)