Ciputra Terima Penghargaan Hall of Fame dari The BrandLaureate

PENDIRI korporasi bisnis Ciputra Group Dr. (HC) Ir. Ciputra menerima dua penghargaan sekaligus dari The BrandLaureate di Jakarta, Jumat (24/8) lalu. Penghargaan yang diterima adalah The BrandLaureate Hall of Fame-Lifetime Achievement Brand Icon Leadership Award dan The BrandLaureate Book of World Records sebagai "The First Property Developer of Indonesia".

CEO The Asia Pacific Brand Foundation Chew Bee Peng menyatakan Brand Icon Leadership Award diberikan kepada pemimpin visionaris yang sukses membangun mereknya. “Ciputra turut mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari hanya bersikap pasif menjadi innovator sejati dan entrepreneur,” jelas Chew Bee Peng.

Pemberian penghargaan yang diberikan ini telah melalui berbagai tahapan dengan sejumlah indikator, antara lain kekuatan merek yang dibangun, penyediaan lapangan kerja, serta kontribusi pada masyarakat.

"Saya bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan kepada saya. Usia 87 memang tak muda lagi. Tapi saya masih punya mimpi, harapan, dan tekad untuk berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia," kata Ciputra dalam sambutan ketika menerima penghargaan.

Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan perayaan hari lahir Ciputra ke-87 yang dilakukan di Hotel Raffles Jakarta. Ciputra pun berbagi resep menjaga kesehatan pada usianya yang cukup lanjut.

“Prinsipnya 5 D, Doa kepada Tuhan, Dokter yang ahli, Disiplin hidup, Diet teratur, dan Dana atau uang. Dana bukan segalanya, namun diperlukan untuk menunjang pola hidup yang sehat,” ujar Ciputra.

Saat ini, Ciputra Group mempunyai 13 sektor usaha yakni perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, fasilitas rekreasi, pendidikan, kesehatan, agrikultur, telekomunikasi, media, pusat kesenian, dan asuransi. Ciputra Group juga melakukan ekspansi ke luar negeri, salah satunya adalah Ciputra Hanoi International City. (OL-7)