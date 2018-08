Asyiknya Mencoba Note 9

SETELAH meluncurkan ponsel terbaru mereka Samsung Galaxy Note 9 di Indonesia, masyarakat berkesempatan menjajal perangkat terbaru ini. Ya akhir pekan lalu, samsung memberikan kesempatan bagi pelanggan setianya menjajal dan merevie perangkat yang dijual mulai dari Rp13,4 juta.

Salah satunya Handika, yang menjajalnya mengaku menyukai fungsi S pen dari Note 9. "Saya suka dengan S pennya karena bisa mempermudah saya presentasi dan gampang kalo mau foto-foto engga perlu pake tongsis lagi," ujar pegawai swasta ini saat ditemui Media Indonesia di Central Park, Jakarta, akhir pekan lalu.

Kehadiran S pen pada seri Note di Samsung sudah ada sejak awal produk ini diluncurkan. Hingga kini menjadi keunggulan ponsel dengan layar 6,4 inci Super AMOLED ini.

S Pen terbaru ini hadir dengan konektivitas, memiliki RAM 8gb dan kapasitas ruang penyimpanan semakin besar yaitu 512gb memori internal dan bisa ditambah memori eksternal sampai 512gb.

Sejumlah aktivitas menarik bisa dinikmati konsumen. Seperti booth foto untuk mengetes fungsi S pen pada kamera, sketch corner yaitu hasil menggambar melakukan Galaxy Note9 akan tampil di layar monitor besar.

Note 9 dipersenjatai dual kamera 12 MP + 12 MP sebagai kamera utamanya, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 MP. Bodinya sudah memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan debu dan tahan air bahkan mampu direndam di dalam air selama 30 menit pada kedalaman 1,5 meter.

Dari segi memori terdapat dua versi, yaitu 6 GB RAM / 128 GB + microSD slot up to 512 GB dan 8 GB RAM / 512 GB + microSD slot up to 512 GB. Kapasitas baterainya sebesar 4.000 mAH dengan OS Android versi 8.1 (Oreo). (*/M-3)