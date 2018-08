Debit Air di Sejumlah Jaringan Irigasi di Cianjur Turun Drastis

DEBIT air sejumlah jaringan irigasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, turun drastis sejak memasuki musim kemarau. Rata-rata penurunannya di atas 20% dari debit normal.

"Sejak memasuki Mei hingga Agustus sekarang, debit air di jaringan-jaringan irigasi memang terus berkurang akibat musim kemarau sekarang," tutur Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur, Wiguno Prihantono, kepada Media Indonesia, di ruang kerjanya, Senin (27/8).

Ia mencontohkan Daerah Irigasi Cianjur Leutik yang mengalir dari Sungai Cianjur. Pada pekan pertama dan kedua Januari rata-rata debit airnya mencapai 634 liter per detik. Debitnya melonjak menjadi 873 liter per detik pada pekan pertama Februari dan 782 liter per detik pada pekan kedua.

"Bahkan pada pekan pertama Maret melonjak menjadi 1.116 liter per detik dan 999 liter per detik pada pekan kedua. Saat itu curah hujan memang relatif sedang tinggi. Begitu juga hingga April dan Mei, debit air masih normal," tambah dia.

Namun memasuki Juni saat dimulainya kemarau, kata Wiguno, debit air cenderung mulai menyusut. Pada Juni pekan pertama dan kedua rata-rata 360 liter per detik. Bahkan pada pekan pertama dan kedua Juli semakin turun drastis menjadi 196 liter per detik.

"Debit yang sama terjadi memasuki Agustus hingga kini. Debitnya rata-rata di kisaran 196 liter per detik," ungkapnya.

Berkurangnya debit air berimbas terhadap tidak adanya limpas bendung. Artinya, tidak ada distribusi air ke setiap bendungan.

"Kondisi ini membuat pasokan air ke lahan-lahan pertanian, khususnya sawah menjadi berkurang," ucapnya.

Namun, kata dia, bersamaan turunnya debit air di jaringan-jaringan irigasi sektor pertanian saat ini sedang memasuki musim tanam ketiga. Artinya, saat ini pola tanam petani diarahkan lebih ke palawija yang notabene tak membutuhkan banyak pasokan air.

"Seperti di wilayah Ciranjang dan Sukaluyu, sekarang banyak petani yang menanam palawija, khususnya kedelai. Di wilayah itu pasokan air ke lahan persawahan memang sudah kering," jelasnya.

Polarisasi masa tanam sudah diatur dalam surat keputusan bupati. Di Kabupaten Cianjur pola tanamnya padi-padi-palawija.

"Pada musim tanam pertama itu padi, musim tanam kedua padi, dan memasuki musim tanam ketiga palawija. Jadi kalau ada yang memaksa menanam padi pada musim tanam ketiga, ya konsekuensinya tidak akan mendapatkan pasokan air secara normal," tegasnya.

Daerah Irigasi yang dikelola Pemkab Cianjur terbagi ke dalam tujuh wilayah. Daerah Irigasi Balai Wilayah I Cianjur Kota terdapat 16 titik dan tiga di antaranya dikelola Pemprov Jabar.

Balai Wilayah II Cibeber terdapat 19 titik dan dua di antaranya dikelola Pemprov Jabar. Balai Wilayah III Ciranjang terdapat 1 titik, Balai Wilayah IV Cikalong terdapat 12 titik, Balai Wilayah V Sukanagara terdapat 4 titik, Balai Wilayah VI Pagelaran terdapat 8 titik, dan Balai Wilayah VII Cidaun terdapat 4 titik.

"Dari 64 titik, yang dikelola Pemprov Jabar sebanyak 5 titik. Sisanya dikelola Pemkab Cianjur," sebut Wiguno.

Musim kemarau tahun ini seperti diprediksi BMKG akan berlangsung hingga September. Wiguno mengaku memaksimalkan volume air yang ada untuk memasok air ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

"Air yang sekarang ada kami coba maksimalkan. Caranya dengan gilir giring," sebut dia.

Wiguno memperkirakan debit air di jaringan-jaringan irigasi akan kembali normal pada Oktober. Prediksinya saat itu sudah mulai memasuki hujan.

"Pastinya sih diprediksi sekitar November hingga Desember sudah masuk musim hujan. Mudah-mudahan debit air kembali normal," pungkasnya. (OL-3)