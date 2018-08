Sukarelawan Kontingen Kebaikan Danone Aqua Ramaikan Asian Games 2018

DI tengah hingar bingarnya perhelatan Asian Games 2018, ada ribuan anak muda yang ikut meramaikan pesta olahraga terbesar setelah Olimpiade itu melalui kegiatan mulia, yaitu memunguti sampah di luar maupun di dalam arena pertandingan. Para relawan ini tergabung dalam Kontingen Kebaikan AQUA yang didukung Indorelawan untuk ikut serta menebar nilai-nilai kebaikan warisan bangsa Indonesia.

Dihubungi di Jakarta, Senin (27/8), Direktur Komunikasi Danone di Indonesia Arif Mujahidin mengatakan bahwa Kontingen Kebaikan Danone-Aqua merupakan gerakan mengajak seluruh masyarakat Indonesia melakukan tindakan kebaikan yang menjadi warisan nilai-nilai budaya Indonesia seperti ramah tamah, gotong royong dan tolong menolong, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa di mata dunia sebagai tuan rumah yang baik.

"Pada ajang Asian Games ini, sebanyak 4.000 relawan turun dan mengedukasi publik agar menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat sekaligus memastikan kebersihan venue. Selama penyelenggaraan Asian Games 2018, Kontingen Kebaikan melakukan berbagai aktivitas di empat area penyelenggaraan di Jakarta, yaitu Jakarta (GBK, Kemayoran), Bogor (Stadion Pakan Sari), dan Palembang (Jakabaring)," kata Arif.

"Di setiap lokasi tersebut, akan ada stan Danone-AQUA dimana di tempat tersebut Kontingen Kebaikan melakukan kegiatan seperti edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah serta daur ulang sampah dan kami juga menyediakan Smart Drop Box--program kotak pengelolaan sampah cerdas--di lokasi gerai Alfamart seputar venue Asian Games," tambah Arif.

Nathalia Bellatrix yang tergabung dalam indorelawan kebaikan lewat akun Instagram pribadinya @Nathaniabellap mengatakan, “Walaupun saya gak nonton dan gak tampil di dalam GBK, tapi inilah cara saya untuk mendukung Asian Games 2018. Teman-teman yang di dalam sudah berjuang keras untuk menampilkan yang terbaik, saya bersama #KontingenKebaikan juga ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia.”

"Pekerjaan kami mungkin terlihat sepele, tapi kami yakin dengan aksi clean up GBK ini, kami dapat mendukung Indonesia sebagai tuan rumah terbaik," imbuhnya.

"Pas lagi kumpulin sampah sempet merinding denger gemuruh kemeriahan opening ceremony. Walaupun udah satu tempat sama orang2 hebat yang ada di dalam GBK, tapi tetep aja gk bisa nonton. Cuma sekedar denger suara dari luar aja seneng dan bangga banget. 'Selamat berjuang para atlet! INDONESIA JUARA'," kata Nathalia.

Sementara itu, akun Twitter @salsauruss yang bertugas di Jakarta International Expo (JIExpo) juga menggunggah berbagai foto bersama teman-temannya saat mengumpulkan sampah botol plastik.

"I got so many new freinds here. come & join us #KontingenKebaikan," kicaunya.

“Selain kegiatan #KontingenKebaikan, dalam stan tersebut, Danone-Aqua juga mengajak seluruh pengunjung untuk lebih #bijakberplastik yang merupakan kampanye untuk menggunakan produk-produk plastik secara bijaksana. Pengunjung stan Danone-Aqua juga dapat mengekspresikan dukungannya terhadap tim nasional Indonesia dengan berteriak di Shout Box yang tersedia di sana, serta berpartisipasi dalam berbagai lomba melalui media sosial Danone-Aqua,” kata Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director, Danone Indonesia.

Asian Games 2018 ini tidak melulu soal menang-kalah dan pertandingan. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada dunia bahwa kita adalah tuan rumah yang baik.

Kehadiran Kontingen Kebaikan di acara pembukaan Asian Games 2018 dan juga venue-venue bertujuan untuk ikut menebar dan menularkan kebaikan kepada siapa saja yang terlibat di perhelatan ini, mulai dari atlet, pelatih, para petugas, hingga pengunjung yang hadir.

"Salah satu yang kami lakukan adalah mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap sampah kita sendiri dan membantu menjaga kebersihan sampah di area penyelenggaraan, sehingga semua merasa nyaman. Kebersihan tempat penyelenggaraan Asian Games ini juga akan mencerminkan Indonesia di mata dunia," ujar Arif.

Sejalan dengan komitmen Danone-AQUA tersebut, Maritta C. Rastuti, Direktur Eksekutif Indorelawan, mengatakan, “Kami melihat apa yang dilakukan Danone-AQUA melalui kampanye #KontingenKebaikan sejalan dengan ajakan Indorelawan untuk ‘ubah niat baik jadi aksi baik hari ini'.



“Kolaborasi ini juga sangat pas dengan misi kami, yang menghubungkan organisasi dengan relawan untuk mendorong semangat gotong-royong sebagai gaya hidup pada masyarakat Indonesia,” ujarnya. (OL-2)