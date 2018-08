Trik Street Photography bagi Pemula

DENGAN meningkatnya penggunaan kamera, baik itu DSLR atau kamera ponsel, membuat street photography kian populer di Indonesia. Banyak momentum yang menarik di ruang publik.

Guna membantu pemula menguasai teknisk street photography, Shopee mengundang Aries Lukman, founder of dari komunitas iPhonesia dan seorang street photographer, Nico Harold pada Bincang Shopee keempat, “The Two Tales of Street Photography”, Sabtu (25/8).

Menurut Aries dan Nico tidak perlu teknik atau perlengkapan khusus fotografi untuk street photography. Tapi perlu melatih indra fotografer akan cahaya, situasi, dan sudut pengambilan gambar.

Jadi, street photography ini bisa dilakukan siapapun dan menggunakan gawai apapun, lho! Yuk, Sobat Shopee, kita simak 4 kunci pengambilan street photography berikut yang perlu dicatat sama para pemula!

1. Perhatikan interaksi

Tantangan terbesar dari street photography adalah menangkap momen. Kita harus siap dengan gawai di saat momen tertentu - interaksi sosial. Menurut Aries Lukman, interaksi sosial yang menarik dalam street photography adalah sesuatu yang terjadi secara alami.

2. Kuasai teknis dasar fotografi

Untuk melatih indra pengambilan foto, teknis dasar fotografi perlu diperhatikan. Pahami teknik-teknik seperti triangle exposure (ISO, shutter speed, dan aperture), teknik komposisi dasar, serta kerja kamera yang Sobat Shopee miliki. Ketiga itu penting agar gambaran momen yang diinginkan dapat terinterpretasikan di gawai yang dimiliki.

3. Timing yang pas

Menurut Nico, kesempatan untuk hunting street photography bisa kapan saja. Pagi, siang, malam, dan cuaca panas, mendung, ataupun hujan pun bisa jadi menghasilkan foto-foto yang ciamik. Tempat pun bisa di mana saja, tidak hanya outdoor, tapi bisa juga termasuk tempat indoor seperti mal atau lingkungan sekitar kantor ataupun rumah Sobat Shopee.

4. Mulai berlatih

Sering berlatih di ruang publik. Ruang publik tidak hanya outdoor, tapi juga indoor, seperti mal atau kantor. (M-2)