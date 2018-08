PROSES produksi Guardians of the Galaxy Vol 3 ditangguhkan untuk sementara waktu karena Marvel dan Disney melakukan perombakan atas proyek tersebut. Hal itu diungkapkan sejumlah narasumber kepada The Hollywood Reporter.

Sejumlah narasumber itu mengatakan kru film tersebut, yang saat ini masih merupakan kelompok kecil untuk mempersiapkan tahap preproduksi, diberhentikan dan dipersilakan untuk mencari pekerjaan baru.

Proyek Guardians of the Galaxy Vol 3 awalnya akan digarap oleh James Gunn dan memulai proses pengambilan gambar pada musim dingin, sekitar Januari atau Februari.

Proyek ini sedang melakukan penambahan kru dan akan memulai tahap preproduksinya pada musim gugur tahun ini.

Namun Gunn diberhentikan pada Julli akibat masalah cicitan lama sebagai respons atas postingan politisnya yang vokal, saat beberapa pihak berharap sutradara tersebut akan dimaafkan oleh Disney dan sayangnya pimpinan Disney Alan Horn menutup peluang tersebut pada pertengahan Agustus.

Seorang narasumber menyebut bahwa proses produksi film ditangguhkan untuk sementara waktu dan mengalami perombakan lainnya saat Disney dan Marvel berupaya mencari sutradara yang dapat menggarap sekuel ketiga dari seri Guardians of the Galaxy yang telah menghasilkan US$1,6 miliar dan melejitkan karier Chris Pratt, Dave Bautista, serta Zoe

Saldana.

"Jadwalnya telah diundur," ujar seorang narasumber.

Disney sendiri belum pernah merilis tanggal premier untuk Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Marvel dan Disney sedang memgambil langkah hati-hati dalam mencari sutradara pengganti, salah seorang narasumber menyatakan bahwa sutradara Thor: Ragnarok yakni Taika Waititi baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Marvel, namun belum jelas proyek apa yang dibahas olehnya.

Pemberhentian Gunn yang kontroversial itu memicu kritik terbuka dari para bintangnya melalui sebuah surat, meminta kedua studio itu menunjuk kembali Gunn.

Bautista, pemeran Drax, terus menunjukkan kekecewaannya di sosial media saat dirinya mengkritik Disney dengan sebuah cicitan yang disertai gambar tak pantas dari Mike Ernovich, tokoh konservatif yang mendesak agar Gunn dipecat. Disney sendiri belum berkomentar mengenai hal ini. (OL-2)