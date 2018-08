The Handmaid's Tale Hadir di HBO Go

SERIAL drama peraih penghargaan Emmy dan Golden Globe The Handmaid's Tale akan hadir di HBO Go dan HBO on Demand mulai 15 September mendatang.

"Pemirsa di Asia dapat menyaksikan dua season pertama secara lengkap dari serial adaptasi novel klasik terkenal karya Margaret Atwood, kapanpun, dimanapun, dengan mengunduh episodenya di HBO GO," ungkap HBO dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Minggu (26/8).

Selain itu, imbuh stasiun televisi itu, seluruh season mendatang The Handmaid's Tale akan tersedia di Asia melalui platform online streaming dan on demand HBO sepanjang penayangan serial tersebut.

The Handmaid's Tale menceritakan kisah kehidupan distopia Gilead, sekelompok masyarakat totaliter yang dulunya merupakan Amerika Serikat. Berhadapan dengan bencana alam dan menurunnya angka kelahiran, Gilead diperintah rezim fundamentalis yang keji, memperlakukan perempuan sebagai properti negara.

Sebagai satu dari sedikit perempuan subur, Offred (Elisabeth Moss) adalah pembantu (handmaid) di rumah tangga sang Komandan, salah satu golongan perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual sebagai upaya guna menambah populasi di dunia yang kian mengkhawatirkan.

The Handmaid's Tale menghadirkan para pemain ternama, seperti aktris pemenang penghargaan Emmy dan Golden Globe Elisabeth Moss ("Mad Men", "Top of the Lake"), Joseph Fiennes ("American Horror Story: Asylum", "Shakespeare in Love"), Yvonne Strahovski ("Chuck", "Dexter"), aktris pemenang penghargaan Emmy Alexis Bledel ("Gilmore Girls"), Madeline Brewer ("Orange Is the New Black"), Amanda Brugel ("Workin' Moms'), aktris pemenang penghargaan Emmy Ann Dowd ("Compliance", serial HBO "The Leftovers"), O-T Fagbenle ("The Five"), Max Minghella ("The Mindy Project"), dan Samira Wiley ("Orange is the New Black"). (OL-2)