Olahan Konnyaku ala Fit Lo-Kal

NASI goreng, kwetiau, dan mi goreng tentunya sudah familier bagi masyarakat Indonesia. Makanan tersebut mudah ditemui, mulai pedagang kaki lima sampai restoranrestoran ternama. Tidak dimungkiri makanan tersebut memiliki karbohidrat yang tinggi dan kerap dihindari bagi mereka yang sedang berdiet. Kini Anda bisa menikmati hidangan itu tanpa takut merusak diet.

Dengan berbahan konnyaku, maka akan rendah kalori. Konnyaku semacam tanaman umbi-umbian dari Jepang yang dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat yang bertekstur kenyal yang tinggi kandungan serat dan air. Makanan berbahan dasar konnyaku tersebut dapat Anda jumpai di kedai Fit Lo-Kal yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Konnyaku di Fit Lo-Kal diolah menjadi 3 macam makanan, yaitu nasi goreng (wok rice), mi goreng (wok mie), dan kwetiau (wok kwetiauw).

“Mungkin bagi orang yang belum pernah mencoba makanan sehat, ada tiga hal yang ada di benak mereka, yakni tidak familier, rasanya tidak enak, dan harganya mahal. Nah, untuk itu kami berusaha check point dan akomodir hal itu,” kata Bambang Reguna Bukit, alias Bams, salah satu owner Fit Lo-Kal dalam launching gerai kedua Fit Lo-Kal di Jakarta, Selasa (17/7).

Seporsi nasi goreng mengandung 500 kalori, sedangkan nasi goreng konnyaku mengandung 230-260 kalori per porsinya. Begitu pula kandungan kalori kwetiau dan mi gorengnya. Seporsi kwetiau konnyaku dan mi goreng konnyaku mengandung kalori sebesar 130-160 kalori per porsi, sedangkan kwetiau dan mi goreng biasa mengandung 400 kalori per porsi.

Dari segi rasa, semuanya tidak jauh berbeda. Anda bisa memilih beraneka macam saus yang digunakan, yaitu original, ebi, sesame, dan garlic. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan topping sesuai dengan selera, ada daging sapi, daging ayam, atau vegetarian (tahu dan jamur).

Untuk wok rice saus garlic rasanya gurih tidak terlalu pedas, dengan tekstur konnyaku yang kenyal, berbentuk butiran beras, dan aroma bawang putih yang kuat. Sementara itu, untuk wok kwetiau ebi, rasanya sedikit pedas, asin, gurih, dan konnyaku-nya berbentuk kwetiau yang bertekstur kenyal. Untuk wok mie sesame gurih dan sedikit pedas dengan warna kehitaman karena menggunakan saus wijen (sesame).

Chef dari Fit Lo-Kal, Nova Euginia, menjelaskan masakan racikannya tersebut dimasak menggunakan canola oil dan tidak menggunakan MSG. “Makanan yang saya buat semuanya berbahan dasar konnyaku yang rendah kalori dan lebih sehat, pengolahannya sendiri menggunakan canola oil yang tinggi akan kandungan lemak baik, pakai bumbu-bumbu rempah Lo-Kal serta tidak menggunakan MSG,” jelas chef Nova.

Anda bisa mencicipi menu tersebut hanya dengan mengeluarkan Rp17 ribu— Rp45 ribu saja. Saat ini kedai Fit Lo-Kal berada di dua lokasi, yakni di Jalan Cipete Raya dan Sinabung Raya. Pada Senin—Jumat dibuka pukul 06.00 WIB—21.00 WIB, sedangkan pada weekend dibuka pada pukul 08.00 WIB—19.00 WIB. (Riz/M-3)