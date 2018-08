Film Reuni Joe Taslim-Iko Uwais Dirilis Bulan Depan

FILM reuni dua aktor laga kebanggaan Indonesia, Joe Talsim dan Iko Uwais, berjudul The Night Comes for Us akan segera tayang. Terakhir, keduanya beradu akting di The Raid pertama.

"Rencananya The Night Comes for Us akan ditayangkan pertama kali di Austin, Texas pada September. Kita lihat, mudah-mudahan responnya bagus," kata Joe usai pemutaran perdana film Mile 22 untuk pers di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (20/8) malam.

Ia berharap, The Night Comes for Us bisa mengikuti kesukesan film The Raid. Indonesia sekarang menjadi trend baru dalam film action setelah keberhasilan The Raid, The Raid 2, dan Headshot.

"Film ini penting dan harus ditonton karena action di Indonesia tidak boleh putus. Kalau putus, mau bangkitin lagi dari tidurnya susah," kata aktor berusia 37 tahun ini. Menurut Joe, pecinta film laga sekarang melihat Indonesia sebagai pembuat tren dalam film-film laga dunia.

Selain Joe dan Iko, film bergenre laga ini juga dibintangi Julie Estelle, Hannah Al Rashid, Dian Sastrowardoyo, hingga Zack Lee.

"Jika The Raid bisa membukakan jalan saya dan Iko untuk bermain film dengan Hollywood, mudah-mudahan film ini bisa membukakan jalan untuk aktor-aktor lainnya," kata Joe yang merupakan atlet peraih perak untuk cabang olahraga Judo di Sea Games 2007.

Terkait film Mile 22, Jo menyebut, film tersebut dibuat untuk Iko Uwais. Karakter Iko dalam film tersebut paling kuat dan bersinar, bahkan lebih bersinar dari Mark Wahlberg.

Dalam film ini, menurutnya Iko menunjukkan seluruh kemampuannya, tidak hanya mahir beladiri, tetapi juga berakting. Film ini bisa menunjukkan kepada industri film Hollywood, Indonesia memiliki aktor-aktor film yang hebat. Atas film ini, dari skala satu sampai lima, Joe pun tidak segan-segan memberi bintang 5. (M-2)