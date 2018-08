Lewat ABEX, Broker Bantu Konsumen agar tak Salah Beli Properti

ASOSIASI Real Estate Broker Indonesia (AREBI) DPD Banten kembali menggelar pameran properti AREBI Banten Expo (ABEX) 2018 di Living World Mall, Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Pameran bertajuk 'The Best Time to Buy Property' itu akan dihelat selama 10 hari, dari 24 Agustus sampai 2 September 2018.

Dewan Kehormatan dan Ketua DPD AREBI Banten Lie Min menjelaskan ABEX 2018 merupakan tempat berbelanja properti yang lengkap baik yang berlokasi di Banten maupun luar Banten. Kegiatan itu merupakan event ketiga yang digelar AREBI Banten.

"Di acara ini para developer akan memberikan penjelasan informasi lengkap kepada para pengunjung melalui presentasi, talkshow dan juga berbagai pertunjukkan lainnya," ungkap Lie Min dalam pembukaan pameran tersebut di Tangerang Selatan, Jumat (24/8), seperti ditulis dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia.

Hadir dalam acara pembukaan itu antara lain Staf Ahli Walikota Tangerang Selatan Suharno, Ketua Umum DPP AREBI Hartono Sarwono, Direktur Eksekutif LSP Broker Properti Yamanah, dan Ketua Panitia ABEX 2018 Benny Budianto.

"Kami mengundang masyarakat datang ke ABEX 2018 untuk mendapatkan update terbaru dan terlengkap mengenai pasar properti sekarang ini. Banyak seminar, pembelajaran yang akan membantu sehingga masyarakat tidak akan salah beli properti, baik untuk investasi maupun untuk pemakaian pribadi," imbuh Lie Min.

Ketua Panitia Benny Budianto menjelaskan ABEX 2018 diikuti lebih dari 11 developer yang kebanyakan berasal dari wilayah Banten dan sekitarnya. Properti yang dipasarkan terdiri dari rumah, apartemen, ruko, kavling komersial yang harganya mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah.

"Penjualan properti dari puluhan developer yang bergabung di satu tempat, menjadikan event ini sebagai one stop shop yang efektif dan efisien," tuturnya.

Ia berharap antusiasme pengunjung ABEX 2017 lalu dapat terulang pada tahun ini. Total nilai transaksi ABEX tercatat selalu meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun. karena itu AREBI Banten menargetkan ABEX 2018 akan dikunjungi pengunjung dengan jumlah yang lebih dari tahun lalu. (X-12)