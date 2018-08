Perang Dagang AS-Tiongkok Belum Reda, Bursa Saham Asia Fluktuatif

MAYORITAS bursa saham Asia bergerak variatif pada perdagangan Kamis (23/8), dalam merespons perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Meski masih dalam proses dialog, namun kedua belah pihak berkukuh memberlakukan tarif pada komoditas impor bernilai miliaran dolar.

Washington diketahui telah mengenakan tarif bea masuk impor atas komoditas dari Tiongkok sebesar AS$16 miliar. Pengetatan kebijakan proteksionisme AS lantas memicu Tiongkok mengeluarkan tarif balasan. Tiongkok digadang-gadang terpaksa melakukan serangan balik lantaran tidak punya pilihan lain. Apalagi AS ditengarai telah melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada Juli kemarin, Tiongkok mengenakan tarif balasan pada produk AS yang masuk ke Negeri Tirai Bambu senilai AS$34 miliar. Pemberlakuan tarif tersebut jatuh saat masing-masing petinggi negara berdialog guna mengurangi tensi perselisihan dalam beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, sejumlah pengamat ekonomi mewaspadai perkembangan gejolak yang berpotensi ditimbulkan perang dagang.

Pergerakan indeks bursa Saham Asia terpantau fluktuatif sepanjang hari. Pada penutupan perdagangan Kamis (23/8), indeks bursa saham Tokyo naik 0,25%. Pun bursa saham Shanghai juga naik 0,4%, berikut Seoul dan Singapura yang masing-masing naik 0,4% dan 1,6%. Sebaliknya, indeks saham Hong Kong dan Sydney merosot dengan penurunan masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3%.

Investor terus mencermati perkembangan di AS pasca mantan penasihat kampanye Donald Trump, yakni Paul Manafort dan Michael Cohen, dinyatakan bersalah atas serangkaian tuduhan penipuan perbankan dan perpajakan. Adapun nilai tukar dolar AS terhadap mata uang global, yen, pounds dan euro, terpantau masih perkasa. Bank Sentral AS, The Federal Reserve pun memberi sinyal untuk menaikkan kembali suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) seiring membaiknya perekonomian domestik.(AFP/OL-6)