Kapolres Kediri Bakal Dijerat UU Tipikor

TERBUKTI menerima uang hasil pungutan liar dari pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) di Satpas Polres Kediri, Kapolres Kediri AKBP ER bakal dijerat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kini, AKBP ER masih diperiksa Div Propam Mabes Polri.

"Yang bersangkutan sudah berkali-kali diingatkan, jadi akan kita terapkan UU Tipikor," kata Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto, kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (23/8)..

Sebelumnya, Kapolres Kediri AKBP ER ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (18/8) lantaran melakukan pungli di Satpas Kediri. Satpas mengutip pembuat SIM sebesar Rp500 - 650 ribu per orang. Hasil pungli disetorkan pada seorang ASN berinisial AN.

Oleh AN, uang hasil pungli yang terkumpul lalu diteruskan ke Bripka IK, anggota Polres Kediri. Kemudian disetor ke sejumlah pihak. Antara lain pada Kapolres Kediri AKBP ER sebesar Rp40-50 juta per minggu, pada Kasatlantas Rp10-15 juta per minggu. Lalu disetor ke Baur SIM dan KRI Rp2-3 juta per minggu.(OL-6)