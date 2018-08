Taman Nasional Bantimurung Jadi Warisan Dunia ASEAN

TAMAN Nasional Bantimurung Bulusaraung resmi menjadi Taman Nasional Warisan Dunia Asean (Asean Heritage Park–AHP) 41. Keputusan ini dikemukakan dalam forum The 29th Meeting of The ASEAN Senior Officials on The Environment (ASOEN), di Singapura, Jumat (17/8) pekan lalu.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hadir dalam pertemuan tersebut dan sebagai pimpinan Delegasi Republik Indonesia (DELRI), Agus Justianto, mengatakan selain TN Bantimurung Bulusaruang juga diusulkan tiga taman nasional lain yang berasal dari Vietnam dan Fillipina.

"Selain TN Bantimurung Bulusaraung dari Indonesia, juga diusulkan tiga Taman Nasional, Bidoup Nui-Ba Nasional Park dan Vu Quang National Park di Vietnam, serta Agusan Mars Wildlife Sanctuary di Filipina. Ketiga TN tersebut menjadi AHP yang ke 42, 43 dan 44 secara berurutan," kata Agus melalui siaran resmi, Kamis (23/8).

Keempat taman nasional tersebut diusulkan oleh Direktur Eksekutif ASEAN Centre for Biodiversity Theresa Mundita yang langsung disambut persetujuan oleh negara yang memiliki taman nasional tersebut.

"Atas usulan tersebut, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam, langsung menyatakan persetujuannya. Setelah pembahasan lebih lanjut, menyusul keputusan dari Asean," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan forum yang berlangsung sejak tanggal 13 Agustus ini, dibuka oleh Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli. Dalam sambutannya, Masagos Zulkifli menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah Indonesia, khususnya presiden Joko Widodo dan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam perlindungan kawasan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan.

Apresiasi juga disampaikan oleh negara Asean atas diratifikasinya persetujuan pendirian Asean Centre for Biodiversity (ACB) oleh Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 pada 6 November 2017.

"Dalam hal ini negara Asean menyampaikan komitmennya untuk bersama menangani sampah plastik, di perairan negara," tandasnya.(OL-6)