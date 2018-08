Pengecekan Persinyalan MRT Jakarta Dilakukan Bertahap

PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta selaku operator moda transportasi MRT kini tengah mengecek sistem persinyalan di jalur rel. Pengecekan persinyalan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh sistem sinyal tidak salah memberi instruksi kepada operation command center (OCC).

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan sistem sinyal terpasang di tiap 200 meter jalur MRT. Sistem sinyal yang harus diuji berada di bawah rel, di samping kereta, dan di atas kereta. Sistem sinyal diuji dengan menjalankan satu rangkaian kereta yang terdiri dari enam gerbong dengan kecepatan berbeda-beda.

“Dua minggu ini sudah selesai dengan kecepatan rendah, yakni 30 km per jam. Kemudian, di minggu ketiga dan keempat ditingkatkan ke kecepatan menengah 50-60 km per jam. Terakhir di minggu kelima dicoba kecepatan tinggi 80-100 km per jam,” kata William ditemui di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (23/8).

MRT diuji coba dengan kecepatan berbeda-beda guna memastikan sistem sinyal bisa terdeteksi pada kecepatan-kecepatan tertentu. Pada kecepatan tinggi, lanjut William, kemungkinan sinyal tidak terdeteksi, sementara bila kereta berjalan pelan sistem sinyal dengan mudah terdeteksi.

“Kita ingin tahu kalau dioperasikan dengan cepat masih berfungsi atau tidak? Terdeteksi tidak sinyalnya sehingga bisa mengirim instruksi ke OCC. Itu akan dilakukan di dua minggu terakhir,” tambah William.

PT MRT mulai mengecek sistem persinyalan sejak 9 Agustus lalu. Sistem persinyalan meliputi sinyal, radio komunikasi, track work rail, power system, dan kereta. Pengecekan sinyal pada rangkaian kereta pertama dilakukan lebih lama, yakni lima minggu. Sementara, rangkaian kereta kedua hanya butuh seminggu.

“Kereta pertama itu yang membuka jalan. Yang lainnya tinggal cek kereta saja. Integrated testing commissioning ini dilakukan sampai bulan Desember,” ujar William.

Hari ini, Kamis (23/8), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal kereta MRT dari Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai Stasiun Bundaran HI. Perjalanan 16 km itu ditempuh selama kurang lebih satu jam lantaran kecepatan kereta masih 30 km per jam. Saat beroperasi secara komersial nanti kereta beroperasi dengan kecepatan sekitar 40-60 km per jam.

“Perjalanan sangat mulus. Tidak berguncang. Persis ketika kita naik eskalator yang datar itu (travelator),” kata Anies.(OL-6)