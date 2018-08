Film Terbaru Dave Bautista dan Iko Uwais Dirilis Tahun Depan

IKO Uwais telah menyelesaikan bagian syutingnya untuk film komedi laga Stuber bersama Dave Bautista dan Kumail Nanjani pada Juni 2018. Menurut pihak Iko, film ini akan dirilis internasional oleh 20th Century Fox pada Mei 2019.

"Stuber dirilis Mei 2019. (Syuting) sudah selesai," kata Ricky Siahaan, manajer Iko Uwais, usai press screening Mile 22 di XXI Plaza Senayan Jakarta, Senin malam, 20 Agustus 2018.

"Itu sebentar sih karena perannya Iko memang bukan peran utama. Dia menjadi penjahat utama. Jadi syutingnya enggak selama yang lain sehingga dia bisa pindah ke proyek berikutnya," imbuh Ricky.

Stuber digarap oleh sutradara Michael Dowse (The F Word atau What If?) dengan naskah tulisan Tripper Clandy (Four Against the Bank). Kisahnya mengikuti seorang detektif tangguh, diperankan Dave, yang menyuruh supir taksi Uber, diperankan Kumail, untuk mengantarnya dalam perjalanan malam yang penuh kekacauan.

Menurut Ricky, Iko tidak hanya bermain, tetapi juga koreografer laga khusus untuk adegan bertarung yang melibatkan dirinya.

"Iko begitu. Polanya, kalau bisa, untuk adegan di mana dia harus bertarung, dia ingin dia sendiri yang menjadi koreografer," ungkap Ricky.

Iko adalah aktor laga kelahiran 1983 yang dikenal pertama lewat film Merantau garapan Gareth Evans. Setelah tampil dalam The Raid yang dirilis internasional, popularitasnya meroket, terutama sebagai aktor laga dengan spesialiasi pencak silat.

Saat ini Iko sedang berada di Kanada untuk ikut mengerjakan serial Wu Assasins untuk Netflix. Selain bermain, dia juga menjadi koreografer laga dan salah satu produser.

