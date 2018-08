Kendalikan Utang, Ini Saran Indef

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah guna memperbaiki tata kelola utang. Menurutnya hal itu penting agar utang tidak membebani kesehatan finansial nasional.

"Pertama kendalikan belanja pemerintah terutama untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif seperti belanja pegawai dan belanja barang. Kemudian proyek yang mengandalkan utang seperti infrastruktur itu juga harus di rem jangan anggarannya dinaikan tahun depan," terang Bhima kepada Media Indonesia. Selasa 21/8

Menurut dia, sisi penerimaan pajak perlu dioptimalkan lagi dengan memperluas basis pajak. Tidak hanya itu, untuk menekan bunga utang kuncinya dengan menjaga inflasi tetap rendah, dan perbaikan peringkat kredit.

"Semakin bagus peringkat kreditnya, bunga yang ditawarkan semakin kompetitif. Terakhir pemerintah harus mengurangi kepemilikan asing yang mencapai 40% di SBN dengan terbitkan instrumen utang ritel dalam negeri," pungkasnya. (OL-7)