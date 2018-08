Anda Butuh Ini untuk Racik Kopi dengan V60

PEKERJAAN masih bertumpuk di kantor? Bosan menembus kemacetan hanya menuju kedai kopi kesukaan anda? Bagaimana kalau anda mencoba meracik kopi sendiri dengan peralatan manual brew V60?



Bagi penikmat kopi tentunya familiar dengan V60. Alat seduh kopi dengan metode pour over ini sudah dikenal cukup lama.



Tidak semata alat V60 saja, ada sejumlah peralatan yang diperlukan sebelum meracik segelas kopi favorit anda. Pekan lalu, Media Indonesia berkesempatan berkunjung ke Toffin, perusahaan penyuplai bahan baku dan peralatan minuman, termasuk kopi sejak 2007, di Pluit, Jakarta Utara.



Timbangan Digital



Meski terlihat kurang penting dan sederhana, timbangan berperan penting dalam proses penyeduhan kopi. Kegunaannya tentu untuk mengetahui jumlah gram biji kopi sebelum diseduh air. Untuk satu liter air dibutuhkan 60 gram biji kopi. Jenis dan bentuknya pun beragam hingga harganya pun berbeda-beda dengan kisaran Rp1,2juta-Rp2juta.



Penggiling



Setelah menimbang biji kopi, maka langkah selanjutnya ialah menggilingnya. Pengiling alias grinder ini memiliki beragam ukuran dan material pembuatannya. Sehingga harganya pun beragam dari yang paling muarh Rp555ribu hingga Rp1juta yang terbuat dari alumunium.



Coffee dripper dan Coffee Server



Ini sebenarnya dua komponen terpisah, namun biasanya orang membeli sudah menjadi satu paket. Coffee Dripper ini berfungsi sebgai penyaring. Biasanya menyangga saringan kertas saat kopi ditampung sebelum diseduh dengan air panas. Komponen ini sangat penting untuk teknik pembuatan pour over.



Sedangkan coffee server berfungsi menampung kopi yang sudah keluar dari penyaringnya. Biasanya keduanya dijual bersamaan dengan kisaran harga Rp500-Rp1juta.



Teko



Tentunya metode pour over ini tidak lengkap tanpa teko yang berfungsi menuangkan air. Selain itu, teko juga berfungsi menjaga suhu air agar tetap sesuai dengan keinginan kita.



Teko pun terbuat dari berbagai jenis material dan memiliki berbagai bentuk. Sehingga volume menampung airnya pun beragam. Teko yang mampu menampung 500mili liter (ml) biasanya dijual dengan harga Rp750ribu hingga yang berkapasitas 800ml diangka Rp1,2juta.



Namun semua pilihan adan di Anda. Tertarik mencoba meracik kopi kesukaan anda? (M-3)