Demokrat: Djoko Santoso Belum Final

SEKRETARIS Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, pemilihan Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan koalisi Prabowo-Sandiaga memang telah dibahas bersama semua partai koalisi. Namun, ia menegaskan hal tersebut belum merupakan hasil final.

“Pembicaraan lanjutan masih perlu dilakukan sebelum diumumkan resmi,” ujar Didik Mukrianto, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (21/08).

Didik mengatakan, hingga saat ini koalisi Prabowo-Sandi masih terus intensif berdiskusi dan konsolidasi. Tidak hanya soal ketua tim pemenangan, tetapi juga soal penetapan struktur tim kampanye.

“Kita menentukan apa yang dibutuhkan, segmentasi seperti apa yang diinginkan, bagaimana right man on right place-nya juga masih dalam proses penggodokan di koalisi sampai sekarang,” ujar Didik.

Ia mengatakan, tim koalisi membuka paluang bagi siapaun yang memiliki potensi untuk bergabung dalam tim koalisi. Tidak hanya dari dalam tubuh partai yang berkoalisi.

Didik mengatakan, koalisisnya menginginkan agar tim pemenangan nanti mencakup berbagai potensi yang dibutuhkan untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

“Semua komponen bangsa dan siapapun tokohnya, kami berkepentingan untuk mengajak semua untuk mewujudkan kemenangan,” ujar Didik. (OL-4)