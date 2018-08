Eagles Gusur Michael Jackson untuk Album Terlaris

SEBUAH set boks album greatest hits The Eatles sukses menggusur album Thriller milik Michael Jackson sebagai album terlaris sepanjang masa. Hal itu terungkap dalam daftar peringkat baru yang dirilis the Recording Industry Association of America (RIAA).

RIAA mengatakan album The Eagles: Their Greatest Hits 1971-75, album kompilasi empat album pertama band country-rock itu kini telah terjual sebanyak 38 juta unit, mengungguli Thriller yang terjual sebanyak 33 juta unit.

Album itu sebenarnya telah lama menduduki posisi puncak namun tergusur pada 2009 oleh Thriller setelah penjualan album itu meroket pascameninggalnya Jackson.

Hotel California, album Eagles keluaran 1976 dengan lagu hits dengan judul yang sama menduduki posisi ketiga dengan penjualan total sebanyak 26 juta unit.

Peringkat terbaru itu mencakup penjualan cakram padat dan lewat streaming yang tidak pernah diperhitungkan untuk Eagles sejak 2006.

"Kami sangat berterima kasih kepada keluarga, manajemen, kru, para penyiar radio, dan terutama para penggemar kami yang terus mendukung kami selama 46 tahun ini," ungkap Don Henley, 71, penyanyi dan salah satu pendiri Eagles.

Setelah meninggalnya personel Eagles Glenn Frey pada 2016 di usia 67 tahun, band itu melakukan perombakan sebelum kembali melakukan tur pad atahun berikutnya. (AFP/OL-2)