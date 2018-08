Film Terbaru Spacey Hanya Raup Rp9 Juta Selama Akhir Pekan

FILM terbaru yang dibintangi aktor Amerika Serikat Kevin Spacey gagal total di box office setelah hanya meraup US$618 (sekitar Rp9 juta) selama akhir pekan dari sejumlah bioskop di 'Negeri Paman Sam' itu.

Film Billionaire Boys Club merupakan film drama kriminal yang berdasarkan kisah nyata. Film itu dibintanti Spacey bersama Anesl Engort (Baby Driver) dan Taron Egerton (Kongsman) hanya mendapatkan pemasukan sebesar US$126 (sekitar Rp1,8 juta) pada Jumat (17/8) seperti dilansir majalah The Hollywood Reporter.

Film yang diambil gambarnya pada 2015 dan pertama kali dirilis dalam bentuk video pada Juli juga kembali gagal di dua hari kemudian untuk meraup pendapatan total sebesar US$618 (sekitar Rp9 juta) dari 11 bioskop yang menayangkannya.

"Jika harga tiket rata-rata ialah US$9,27 (sekitar Rp135 ribu), hal itu berarti rata-rata hanya ada enam orang yang menonton film itu di setiap bioskop," ungkap The Hollywood Reporter. 'Itu menjadi raihan terburuk sepanjang karier Spacey.

Karier pemenang Piala Oscar itu terjun bebas sejak dia dituding melakukan pelecehan seksual dan penyerangan oleh sejumlah perempuan di Amerika Serikat dan Inggris.

Dia dipecat dari serial Netflix House of Cards dan dipecat dari film All the Money in the World--posisinya digantikan Christopher Plummer, beberapa pekan sebelum film itu dirilis pada Desember lalu. (AFP/OL-2)