Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda,IHSG Menguat

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin menguat 108,39 poin seiring dengan harapan meredanya kecemasan investor mengenai perang dagang AS-Tiongkok. IHSG ditutup menguat 108,39 poin atau 1,87% menjadi 5.892,19. Adapun kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 21,35 poin atau 2,35% menjadi 926,13.

Senior Research Analyst Infovesta Utama Praska Putrantyo mengatakan pertemuan kembali AS dan Tiongkok diharapkan menghasilkan solusi sehingga tidak semakin memperparah ekonomi global. "Selain itu, sentimen gejolak ekonomi Turki juga mulai mereda. Risiko dari krisis mata uang lira Turki sedikit mereda setelah Qatar akan berinvestasi langsung," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (20/8).

Kemudian, fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil di bawah level 14.600 per dolar AS menambah keyakinan investor masuk ke pasar saham. "Asumsi RAPBN 2019 mengenai pertumbuhan ekonomi 5,3% serta nilai tukar rupiah 14.400 per dolar AS juga cukup realistis," tutupnya.