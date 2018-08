Marquez Sampaikan Doa untuk Korban Gempa Lombok

PEMBALAP MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, menyampaikan doa dan dukungan moril kepada korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/8).

Melalui fitur Insta story dalam akun Instagram pribadi @marcmarquez93, pembalap asal Spanyol tersebut menuliskan pesan dukungan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terkena gempa.

"Untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat, untuk selalu tabah, sabar, dan kuat. Saya selalu memberi dukungan doa dan moral. Kami selalu bersama kamu! #INDONESIA," tulis Marquez dengan menggunakan bahasa Indonesia, Senin.

Kolom komentar pada unggahan terakhir Marquez pun dibanjiri ucapan apresiasi dari para warganet yang berasal dari Indonesia. Mereka umumnya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan pembalap dari pabrikan Honda tersebut kepada masyarakat NTB.

"Thank you for your support for Lombok Indonesia," tulis @lalurifqiazami.

"Terima kasih doanya Baby alien, salam dari saya Anak Indonesia," tulis warganet lainnya, @alharis_5.

Seperti diberitakan, wilayah Lombok diterpa gempa dalam beberapa Minggu terakhir. Yang terbaru terjadi pada Minggu (19/8) pukul 19.56

WIB. Gempa dengan kekuatan 6,9 SR mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Dilansir dari akun Facebook Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa tersebut mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 24 orang luka-luka. Selain itu, 151 unit rumah rusak (7 rusak berat, 5 rusak sedan dan 139 rusak ringan) serta 6 unit fasilitas ibadah. (OL-1)