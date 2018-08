Eva Celia Deg-degan Ditonton Ahmad Dhani

UNTUK kali pertama, artis musik Eva Celia, 25, tampil di panggung Prambanan Jazz Festival 2018 di kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Yogyakarta, Sabtu (18/8). Dia tampil bersama sang ayah, Indra Lesmana.

Ia mengaku grogi saat hendak membawakan lagu Tak akan Ada Cinta yang Lain ciptaan Ahmad Dhani yang dirilis pada 1994. Sat itu Ahmad Dhani sedang ada di depan penggung menyaksikan langsung penampilan Eva.

"Jujur deg-degan banget bawain lagu ini karena ditonton Mas Dhani. Thank you ya Mas lagunya," ungkapnya.

Dhani tampak hadir bersama putra sulungnya, Al Ghazali, dan kekasihnya, Alyssa Daguise.

Eva juga membawakan lagu The Heart of the Matter ciptaan Don Hanley dan Sedalam Cintamu lagu duet sang ayah bersama penyanyi Nania.

Eva mengaku senang dan bersyukur bisa tampil di Prambanan Jazz Festival 2018. "Jujur, ini pertama kali sama Ayah setelah udah lama (tidak kolaborasi) dan respons dari penonton positif, semua on time, organized. Kita enjoy sekali," ungkapnya.