Korea Utara Tundukkan Arab Saudi Tiga Gol tanpa Balas

TIM Nasional Korea Utara menang telak atas Arab Saudi 3-0 dalam laga penyisihan Grup F sepak bola putra Asian Games XVIII/2018 di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (20/8) sore.

Gol kemenangan Korea Utara disumbang oleh Kim Yong II, di menit pertama serta Kim Yu di menit 24 dan 50. Kim Yong II tampil mengejutkan di menit 1 lewat gol tandukan ke sudut gawang Arab Saudi hasil umpan sepak pojok.

Pemain kelahiran 16 Juli 1994 itu sukses membelokkan umpan sepakan pojok menuju sudut gawang yang sulit diselamatkan kiper Albukhari. Skor 1-0 untuk Korea Utara.

Serangan kejut Kim Yong II nampak membuyarkan fokus pemain lawan yang terus tertekan di 10 menit babak pertama, termasuk sang kiper, Albukhri, yang nyaris blunder saat operan bola pelan beknya di mulut gawang nyaris berbuah gol tambahan bagi lawan setelah lepas dari tangkapan kakinya.

Insiden itu sempat membuat bingung pelatih Alshehri, karena bola nyaris melintas masuk ke dalam gawang, namun terselamatkan saat Albukhri dengan cepat menyepak bola keluar dari zona berbahaya.

Duet gelandang Korea utara, Jo Kwan Myong dan Kim Yu Song membuat Arab Saudi tertinggal dua gol di menit ke 24. Jo Kwang menggiring bola hasil menang duel dengan garda bertahan Arab Saudi dan mengumpannya kepada Kim Yu yang tengah bergerak bebas di mulut gawang Albukhari.

Sepakan keras namun terukur dari pemain nomor punggung 23 itu sukses mengoyak jaring gawang lawan yang kembali gagal diselamatkan oleh kiper Arab Saudi. Skor 2-0 untuk Korea Utara.

Tertinggal 2 gol di babak pertama, Arab saudi pun mengutus gelandang Ghareeb, penyerang Albanaqi, gelandang Magrshi dan sang kapten Alasmari menyerang balik untuk keluar dari tekanan lawan melalui umpan sayap maupun gempuran tengah.

Alamsari yang memiliki tinggi tubuh di atas rata-rata pemain di lapangan, menjadi andalan rekannya untuk mengeksekusi umpan lambung di jantung pertahanan lawan.

Meski menghasilkan sedikitnya lima peluang gol, Arab Saudi belum memapu membalikan keadaan hingga berakhirnya 3 menit tambahan di babak pertama.

Usai turun minum, Korea Utara masih mendominasi tekanan di babak kedua pertandingan.

Kim Yu song mempersembahkan gol keduanya di menit 50 lewat peluang sepak pojok yang dilontarkan melalui kaki gelandang Jo Kwang.

Duel tandukan antara Kim Yu dan dua bek Arab Saudi membuat Albukhari sulit memprediksi hempasan bola di tengah gawangnya.Sskor 3-0 untuk Korea Utara.

Peluang gol dimiliki Albassas yang berhasil merebut bola liar hasil kesalahan komunikasi pemain tengah Korea Utara di menit 66.

Namun laju bek belakang Arab Saudi itu dipatahkan lewat sliding yang dilakukan pemain tengah Korea Utara, Han Yong, di dekat kotak penalti. Gol 3-0 untuk kemenangan Korea Utara bertahan hingga wasit asal Republik Tajikistan, Kabirov, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Secara umum, kerja keras skuat Korea Utara berhasil mendominasi tekanan terhadap pemuncak klasemen Grup F Arab Saudi di sepanjang pertandingan.

Meski harus tampil dengan kapten pengganti, Jang Kuk Chol, akibat kapten utamanya, Song Kum Song, diusir dari lapangan pada pertandingan kontra Iran, Jumat (17/8), Timnas Korea Utara tetap percaya diri menambah 3 poin klasemen berkat kemenangannya atas Arab Saudi.

Jang Kuk dan kolega menghasilkan sedikitnya 12 peluang gol yang tercatat sepanjang pertandingan.

Sementara Arab Saudi nampak kehilangan fokus bermain sejak gol perdana lawan yang membuyarkan strategi penyerangan di lapangan.

Alamsari dan kolega hanya menghasilkan sedikitnya delapan peluang yang seluruhnya gagal dikonversi menjadi gol.

Susunan pemain kedua tim:

Timnas U-23 Korea Utara: Kang Ju Hyok (GK), An Song II, Kim Nam II, Kim Kuk Bom, Jo Kwang Myong, Han Yong Thae, Kim Yong II, Kang Kuk Chol, Kim Chol Bom, Jang Kuk Chol (C), Kim Yu Song.

Pemain pengganti: Kim Yu II (GK), Ri Un Chol, Ju Kyong Chol, Kim Kum Chol, Kim Chung II, Jong Tong Chol, So Jong Hyok, Ryang Hyon Ju, Song Kum Song (N).

Pelatih: Ju Song II.

Timnas U-23 Arab Saudi: Albukhari Amin Mohammedsal (GK), Tarmin Abdullah HAssan, Albassas Mohammad Maizn, Ghareeb Abdulrahman Abdullah, Magrshi Abdullah Yahya, Alselouli Saad Ali, Alzubaidi Mohammed Ali, Alsaluli Awn Muylaq, Alasmari Ali Hassan (C), Asldosari Abdulrahman Mutlaq, Albanaqi Mutib Hammad.

Pemain pengganti: Alyousif Abdullah, Alamri Abdulelah, Alhabri Yousef, Camara Haroune Moussa, Alomran Nasser, Al Habasi Nawaf, Alohaymid saleh, Alyami Mohammed, Alkhulaif Ayman.

Pelatih Alshehri Saad Ali. (OL-1)