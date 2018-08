Novak Djokovic Menangkan Seluruh Turnamen Masters 1.000

PETENIS asal Serbia Novak Djokovic menjadi petenis pertama yang berhasil memenangkan seluruh turnamen Masters 1.000. Rekor tersebut ia buat setelah mengalahkan Roger Federer di babak final Cincinnati Masters 2018 pada Minggu (19/8). Dalam pertandingan itu, Djokovic menang dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4.

"Hasil yang sangat spesial untuk saya. Apalagi ini pertama kalinya saya mengangkat trofi di Cincinnati," kata Djokovic yang sudah lima kali menjadi runner-up di turnamen tersebut. Pria berusia 31 tahun itu juga selalu kalah dari Federer di tiga pertemuan sebelumnya.

Djokovic berharap performanya di Cincinnati bisa tetap sama ketika dia tampil di Amerika Serikat (AS) Terbuka 2018 yang akan dimulai pada 27 Agustus besok. Di AS Terbuka, Djokovic sudah menang dua kali, yakni pada 2011 dan 2015. Adapun tahun lalu, pemenang AS Terbuka, ialah Rafael Nadal.

Sementara itu, Federer mengucapkan selamat kepada hasil yang diraih Djokovic.

“Selamat kepada Djokovic karena sudah bermain dengan fantatis. Tidak hanya sepanjang pekan ini juga selama karirnya. Benar-benar pencapaian yang luar biasa,” kata Federer.

Seandainya Federer menang dari Djokovic, itu akan membuat Federer mengoleksi 99 trofi kemenangan dan mencatatkan rekor menang kalah menjadi 23-23.(BBC/OL-6)