Energi Asia Tampak Tanpa Batas di Ajang Asian Games 2018.

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan Asian Games 2018 menjadi simbol komitmen dari masyarakat Asia dalam melanjutkan semangat Olimpiade, membangun dunia yang damai, dan lebih baik melalui olah raga.

"Bahwa Energi Asia, sekali lagi, tampak pada potensi tanpa batas yang dimanifestasikan pada Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang," ujarnya dalam Olympic Council of Asia (OCA) General Assembly ke-37 di Jakarta, Minggu (19/8).

Oleh sebab itu, menurut Jusuf Kalla, perlu semangat dan dukungan yang saling menguntungkan dan pemahaman bersama dengan semangat persahabatan, solidaritas, serta fair play. Dirinya pun menjamin masyarakat Indonesia akan bersatu dalam membina semangat olimpiade tersebut.

"Saya menjamin bahwa masyarakat Indonesia, bersatu padu, dalam membina semangat olimpiade di antara negara-negara Asia," tegasnya.

Sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia, dan sekaligus Ketua Dewan Penasihat INASGOC, Wapres juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan perwakilan OCA, International Olympic Committee, the Olympic Council of Asia, the International Sport Federation, dan seluruh organisasi internasional lain yang hadir pada Majelis Umum OCA.

Wapres juga berharap Majelis Umum OCA ini dapat meraih kesuksesan, sekaligus menjadikan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia sebagai sebuah inspirasi untuk penyelenggaraan event-event olahraga ke depan, baik regional maupun internasional, khususnya penyelenggaraan Olimpiade 2020 di Tokyo.

"Perkenankan saya untuk menyampaikan sekali lagi, dari mimbar ini, kepada para atlet yang telah memulai dan yang akan bertanding, selamat beruntung, dan silahkan berkompetisi dengan rasa bangga dan fair play di atas segalanya," ucapnya.

Di hadapan perwakilan dari 45 negara Asia, Wapres pun tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada OCA, partisipan, panitia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang telah bekerja sangat keras untuk membuat event olahraga terhebat di Asia ini dapat tercapai.

"Saya berharap pertemuan ini sukses dan produktif," pungkas Jusuf Kalla. (OL-3)