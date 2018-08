Keputusan BI Menaikkan Suku Bunga Dinilai Dilematis

PENGAMAT Energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Puspa Ghani Talattov, meniliai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate (7DRR) memang dilematis.

Di satu sisi ini merupakan langkah konservatif otoritas moneter dalam menahan arus modal keluar (capital outflow). Akan tetapi di sisi lain, kebijakan itu berimbas terhadap sektor riil melalui jalur kenaikan suku bunga kredit perbankan.

"Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan 7DRR memang dilematis karena langkah konservatif otoritas moneter dalam menahan capital outflow namun berimbas terhadap sektor riil melalui jalur kenaikan suku bunga kredit perbankan," paparnya kepada Media Indonesia, Minggu (19/8).

Dalam situasi gejolak ekonomi global saat ini, kata dia, investor justru merespon kenaikan suku bunga acuan BI dengan suasana cemas karena anggapan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat. Buktinya, pasca kenaikan 7DRR, IHSG pada Kamis (16/8) terkoreksi 0,564% menjadi 5.783, dengan penjualan bersih (net sell) investor asing Rp761,96 miliar pada hari yang sama.

Sementara secara akumulatif year to date, net sell investor asing sudah mencapai Rp51,3 triliun.

"Setelah awal minggu lalu terjadi sentimen negatif pada negara-negara emerging markets akibat anjloknya mata uang Turki, Lira dan IHSG turut anjlok 3,55% pada Senin (13/8)," katanya.

Akhir minggu ini sentimen negatif pada negara-negara emerging markets kembali menguat akibat tingginya pelemahan mata uang Brazil dan India. Kombinasi kenaikan 7DRR dan gelojak mata uang Brazil juga India berpotensi menyeret IHSG jatuh ke level 5.600.

"Akibatnya, nilai tukar Rupiah berpotensi kembali melemah," pungkasnya. (OL-3)