Pemprov DKI Hitung Subsidi Tarif LRT dan MRT

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah menghitung subsidi tarif yang diberikan untuk moda mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Pemprov DKI telah membentuk Tim Perumusan Subsidi Angkutan Massal Perkeretaapian untuk membahas tarif dari kedua moda transportasi tersebut.

Usulan tarif dan pembentukan Tim Perumusan Subsidi telah dibahas pada Kamis (2/8) lalu. Video pembahasan diunggah pada kanal Pemprov DKI di situs Youtube.

Di situ dijelaskan bahwa PT Jakarta Propertindo mengusulkan dua opsi tarif. Pertama, melalui pendekatan bisnis operator perkeretaapian sebesar Rp15.639 per penumpang. Kedua, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 sebesar Rp28 ribu per penumpang. Selain itu, rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebesar Rp10.800 per penumpang turut dipertimbangkan.

Adapun PT MRT Jakarta juga telah mengusulkan dua opsi tarif berdasarkan kajian dari konsultan MCS pada 2014 dan Royal Haskoning pada 2018. Opsi pertama, yakni Rp8.500 per kilometer per trip dengan kebutuhan subsidi Rp365,69 miliar. Opsi kedua yakni Rp10 ribu per kilometer per trip dengan kebutuhan subsidi Rp338,453 per kilometer per trip.

Pemprov DKI, saat ini, belum memutuskan besaran subsidi yang akan diberikan. Anggaran subsidi kemungkinan baru akan dimasukkan ke dalam APBD 2019 mendatang.

"LRT dan MRT sudah mengusulkan tarif, tapi itu kan dengan beberapa asumsi. Tentunya kita harus lihat kemampuan masyarakat dan kemampuan APBD Pemprov, mana yang paling pas. Untuk itu kita masih dalam proses pembahasan," ujar Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati ketika dihubungi, Minggu (19/8).

Pemprov DKI juga akan mengkaji usulan dari PT MRT dan PT Jakarta Propertindo tersebut. Sri menjelaskan, besaran subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI akan menimbang kondisi makro ekonomi, perhitungan ridership, hingga daya beli masyarakat.

"Selisih dari perhitungan itu yang akan dilakukan melalui dana PSO (Public Service Obligation)," tutur Sri.

Tim Perhitungan Subsidi yang dibentuk pun rencananya akan membahas persoalan tarif dalam waktu tiga bulan. Tim itu diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Di dalamnya terdapat lintas satuan kerja kepala daerah (SKPD), di antaranya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan DKI, hingga Biro Perekonomian DKI.

Sekretaris Perusahaan PT Jakarta Propertindo Hani Sumarno menuturkan usulan tarif LRT tersebut masih sangat dini dan belum dikurangi subsidi. Kepastian mengenai tarif LRT rute Velodrome-Kelapa Gading semestinya telah didapat pada akhir 2018 ini. Pasalnya, uji coba LRT fase I tersebut berakhir pada Desember mendatang.

Namun, saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian dari skema pengelolaan sarana dan prasarana dari proyek LRT, apakah menggunakan skema build-operate-transfer (BOT) atau buil-transfer-operate (BTO). Sebab, skema pengelolaan akan mempengaruhi biaya operasional yang turut berdampak pada tarif.

"Kan ada perhitungan perekonomian, tergantung skema dengan pemerintah itu BOT atau BTO. Artinya kita berharap sarana dan prasarana itu dihandle Pemprov (menggunakan skema BOT). Jadi ke asetnya enggak kena biaya pemeliharaan kan berat," ujar Hani.

LRT Velodrome-Kelapa Gading ditargetkan selesai uji coba pada Desember 2018 mendatang, sementara MRT Jakarta rute Bundaran Hotel Indonesia-Lebak Bulus ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2019. (OL-2)