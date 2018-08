Tom Cruise akan Bintangi Film Green Lantern Corps

AKTOR Tom Cruise dikabarkan akan membintangi film terbaru Grenn Lantern Corps besutan Warner Bros dan DC Comics. Tom Cruise memegang peran inti, seperti ketika Ryan Reynolds memerankan tokoh utama dalam film Green Lantern (2011) terdahulu.

Kabar itu pertama kali disiarkan laman Crazy Days and Nights. Pada Maret lalu, situs tersebut memaparkan bahwa produser tengah mencari bintang besar untuk bermain dalam film Green Lantern Corps.

Dikutip dari NME, Cruise mengajukan satu syarat ketika bergabung dalam proyek film Green Lantern Corps. Dia menginginkan adegan Green Lantern terbunuh dihapus dari naskah.

Teman duet Cruise, Christopher McQuarrie yang menulis dan mengarahkan dua film yaitu Mission: Impossible dan Jack Reacher dikabarkan turut terlibat dalam proyek film ini beberapa bulan belakangan.

Green Lantern Corps akan dikemas dalam bentuk live-action. Dalam laporan sebelumnya, aktor Armie Hammer yang sempat terlibat dalam film Lone Ranger dan Call Me By Your Name sempat disebut-sebut akan berperan sebagai Hal Jordan, tokoh utama Green Lantern.

Film Green Lantern Corps dijadwakan tayang di bioskop pada 2020. Pihak Warner Bros. hingga saat ini belum merilis komentar terkait pemilihan aktor dalam Green Lantern Corps. (Medcom/OL-2)