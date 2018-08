Warganet Puji Aksi Bermotor Jokowi

PEMBUKAAN Asian Games 2018 mengejutkan masyarakat. Pada awal pembukaan, Presiden Joko Widodo terlihat mengendarai motor karena menghindari kemacetan Jakarta.

Sebuah layar yang disediakan di Gelora Bung Karno menampilkan video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo bersiap-siap berangkat dari Istana Kepresiden Bogor. Jokowi memasuki mobil RI 1 yang biasa ditumpangi sehari-hari.

Prosesi penghormatan dari pasukan pengawal pun diperlihatkan saat mobil dinas Presiden meninggalkan Istana Kepresidenan Bogor. Rombongan pengawalan Presiden melaju tanpa hambatan dari Bogor menuju Jakarta.

Memasuki Jakarta, rombongan Presiden terhambat kemacetan lalu lintas. Terlihat kumpulan masyarakat mengenakan pakaian merah dan putih bersemangat ingin pergi ke Gelora Bung Karno. Antusiasme ini membuat lalu lintas macet.

Presiden Jokowi sempat menyapa beberapa masyarakat yang berjalan kaki. Takut terlambat, Presiden keluar dari mobil. Ia pun meminta kendaraan roda dua yang dikenakan salah satu Pasukan Pengawal Presiden.

Motor Yamaha FZ1 berwarna hitam itu pun dinaiki Presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Paspampres menyerahkan helmnya. Motor digeber, kerumunan pun dilewati setelah motor berwarna hitam itu dikendarai melompati truk.

Aksi mengendarai motor tak sampai di situ. Motor berwarna hitam yang dikendarai Presiden itu memasuki gang sempit dan beraksi seperti pebalap profesional.

Selain aksi itu, Presiden Jokowi sempat berhenti di depan sebuah sekolah karena sejumlah murid yang hendak menyeberang jalan. Jokowi pun turun dari motor dan mempersilakan murid tersebut. Murid yang paling belakang melihat Jokowi.

Presiden pun membuka helmnya. "Apa?" kata Presiden sembari tersenyum. Sang siswa pun kaget.

Video itu pun memperlihatkan Jokowi yang melewati Bundaran Hotel Indonesia dan akhirnya tiba di Gelora Bung Karno. Penonton pun disuguhkan dengan aksi seseorang berpenampilan layaknya Presiden menggeber motor di lapangan.

Motor itu kemudian masuk ke dalam area GBK dan berhenti di depan llift. Presiden pun turun dan membuka helm, lalu masuk ke dalam lift. Lift itu membawa Presiden muncul di royal box VVIP Gelora Bung Karno.

Teriakan penonton pun menggema. Presiden tak kuasa menahan senyum.

Aksi Presiden ini menuai decak kagum di media sosial. Warganet mengaku kaget dengan penampilan pembukaan ini.

"Keren gila produksinya, Jokowi dalam Mission Impossible, I can't be Late For The Ceremony," kata komika Pandji Pragiwaksono di akun Twitter-nya @pandji.

Sementara itu, akun Twitter @jaljayobaby menyamakan aksi Presiden Jokowi dengan film Fast and Furious.

"Mr Jokowi, President of Indonesia, thinks he filmed a Fast Furious on his way to the Opening Ceremony of Asian Games 2018 can you believe him," kata akun @jaljayobaby

Salah satu warganet mengaku kagum dengan aksi Presiden Jokowi. "Gua masih terkagum banget sama Pak Jokowi bagian naik motor tadi. #JokowiBikerPaten #OpeningCeremonyAsianGames2018 #SukseskanAsianGames2018 #IndonesiaJuara," kata akun @indhingtys.

Selain menyanjung aksi Presiden Jokowi, sejumlah warganet juga menyoroti persiapan pembukaan Asian Games 2018. Warganet terlihat puas dengan kejutan-kejutan yang disajikan panitia Asian Games. (MTVN/OL-4)