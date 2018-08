Lintasarta Kembali Raih Penghargaan Tingkat Global

LINTASARTA Data Center kembali meraih penghargaan tingkat global tahun ini. Penghargaan diberikan lembaga konsultan bisnis internasional Frost and Sullivan untuk kategori '2018 Indonesia Data Center Service Provider of The Year' dalam ajang 2018 Asia Pacific ICT Awards, Rabu (15/8), di Singapura.

Para penerima penghargaan di ajang 2018 Asia Pacific ICT Awards diidentifikasi berdasarkan penelitian mendalam yang dilakukan para analis Frost & Sullivan.

Perusahaan-perusahaan terpilih dievaluasi pada berbagai indikator kinerja pasar teraktual, termasuk pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pangsa pasar, kepemimpinan dalam inovasi produk, serta strategi pemasaran dan pengembangan bisnis.

Hal ini melengkapi prestasi yang sebelumnya diraih Lintasarta Data Center di 2017.

President Director Lintasarta, Arya Damar, mengatakan, prestasi ini membanggakan karena merupakan sebuah pengakuan positif terhadap kinerja Lintasarta Data Center di tingkat global.

"Terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas prestasi Lintasarta Data Center sehingga mendapatkan penghargaan Data Center Provider of The Year dalam dua tahun berturut-turut.

Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan besar terhadap Lintasarta," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (17/8).

Menurut dia, mempertahankan kualitas layanan dan melakukan inovasi dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan serta mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan bukan lah hal yang mudah.

"Komitmen kami adalah untuk terus memberikan layanan terbaik dan inovatif terhadap ratusan pelanggan Data Center dari berbagai sektor industri termasuk sektor keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di era digital," kata Arya.

Wujud komitmen Lintasarta, salah satunya dengan memiliki fasilitas Data Center kelas dunia melalui Lintasarta Technopark Data Center di Kota Tangerang Selatan, Banten, dan Lintasarta Disaster Recovery Center (DRC) III di Purwakarta, Jawa Barat.

Kedua Data Center itu telah tersertifikasi Data Center Tier III untuk kategori Tier Certification for Constructed Facilities (TCCF) dari Uptime Institute, sertifikasi ini melengkapi sertifikat Data Center Tier III kategori Tier Certification of Design Documents (TCDD) yang telah didapat sebelumnya.

Lintasarta Data Center juga sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat Tier III Gold Certification of Operational Sustainability (TCOS) dari Uptime Institute. Hal ini memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa setiap kegiatan seperti prosedur yang berlaku, perawatan, operasional, pelatihan, dan pelaporan dilakukan dengan benar.

Tiga fasilitas Data Center Lintasarta yaitu di kota DKI Jakarta, Tangsel, serta Purwakarta telah terkoneksi satu sama lain dengan jaringan data berkecepatan tinggi milik Lintasarta.

Arsitektur ini akan memudahkan pengguna dalam menentukan strategi deployment yang paling optimal.

Melalui fasilitas Data Center standar global menunjukan keseriusan Lintasarta dalam memberikan layanan terbaik serta bentuk kesiapan untuk melayani lebih banyak pelanggan dari berbagai sektor industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. (RO/OL-1)