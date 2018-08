Kado Dirgahayu RI, Tabanan Raih Penghargaan Bidang Pariwisata

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan meraih Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2018 kategori Platinum Pariwisata. Penghargaan yang diterima itu merupakan hadiah dari pemerintah kepada masyarakat dalam menyambut dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Malam puncak penyerahan penghargaan rencananya dilakukan bulan depan di Jakarta.

Ketua Panita Penyelenggara IAA 2018, Waspodo, mengakui terpukau melihat prestasi dari kabupaten yang dipimpin Ni Putu Eka Wiryastuti itu.

"Ada 48 nominator kabupaten, kota, dan provinsi, kami pilih daerah tersebut setelah melakukan survei, penyaringan, verifikasi data, pengolahan data, dan presentasi terhadap dewan juri. Tim juri telah memutuskan untuk memberikan predikat platinum pariwisata IAA 2018 kepada Pemkab Tabanan. Saya tidak tahu pendapat juri lain, tapi saya mengaku terpukau dengan prestasi kepemimpinan Bupati Eka yang sudah memasuki tahun ke-7," tutur Waspodo di Jakarta pada Jumat (17/8).

Kekaguman Waspodo bukan tidak berdasar, karena menjadi nominasi IAA pun sulit.

"Penentuan nominasi dengan 2 indikator, yaitu pertama kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap PDRB Provinsi di atas 20% atau PDRB di atas rata-rata PDRB Koridor. Kedua, pertumbuhan PDRB lebih besar dari rata-rata pertumbuhan per Koridor atau PDRB per Kapita lebih besar dari rata-rata PDRB per Kapita Koridor. Untuk menjadi nominator pun sulit, ditambah tahap penjurian yang ketat dan hasilnya dibagi menjadi 2 kelas yaitu platinum dan diamond, platinum itu yang tertinggi. Jadi sangat wajar saya menggagumi prestasi seorang dengan predikat juara platinum," papar Waspodo.

Ia juga menambahkan bahwa ada 4 aspek penilaian pada katagori pariwisata.

"Setelah menjadi nominator lalu dinilai oleh juri. Aspek yang dinilai adalah aspek lingkungan, aspek kebijakan terhadap industri pariwisata, aspek infrastruktur, aspek kebudayaan dan sumber daya alam dan data primer dari Dinas Pariwisata. Keempat kriteria tersebut lalu dibandingan oleh juri dengan materi presentasi yang disajikan Bupati Eka pada 19 Juli lalu," ujar Waspodo.

Ia mengatakan bahwa Tabanan punya peluang besar menjadi daerah pariwata terbaik di Indonesia.

"Terpilihnya Pemkab Tabanan sebagai pemenang IAA 2018 menunjukan adanya potensi besar untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Saya yakin lembaga survei lain pun akan setuju jika Tabanan menjadi daerah pariwisata terbaik nasional," ungkap Waspodo.

Sementara, Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti, mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya untuk menerima penghargaan tersebut.

"Saya di sini mewakili masyarakat Tabanan berterima kasih kepada Indonesia’s Attractiveness Index karena telah memilih Tabanan sebagai juara. Saya berharap sistem yang ada di Tabanan bisa diaplikasikan dengan lebih baik lagi oleh daerah lain di Indonesia. Saya pun bersyukur karena apa yang kami lakukan bisa diapresiasi, ini adalah bukti kinerja kami. Hadiah dari pemerintah untuk masyarakat Tabanan, kado dari Tabanan untuk HUT ke-73 RI. Semoga apa yang masyarakat Tabanan lakukan bisa menginspirasi daerah daerah lainnya untuk menjadi lebih baik lagi," pungkas Eka. (RO/OL-1)