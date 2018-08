Rayakan Kemerdekaan dengan Merdeka Promo

DALAM rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta memberikan promosi Merdeka Promo di Andrawina Restoran. Tidak hanya tamu, namun masyarakat juga dapat menikmati sajian makan siang Buffet All You Can Eat, baik makanan lokal maupun internasional, hanya dengan Rp. 230.000,- per orang.

Salah satu makanan favoritnya yaitu, Gulai Kepala Salmon yang kaya akan cita rasa bumbu rempah khas nusantara. Makanan lain yang tidak kalah nikmat, yaitu beragam pepes, empal gepuk, dan beragam sambal.

Bagi Anda pecinta makanan Internasional, Anda dapat menikmati special Roasted Chicken, Roasted of Lamb, dan juga makanan khas Jepang seperti Udon dan juga beragam Sushi, serta tidak ketinggalan makanan khas Italia, Pasta.

Promo ini akan menemani makan siang Anda selama satu bulan penuh di bulan Agustus 2018 setiap hari Senin hingga Jumát mulai pukul 12.00 WIB hingga 15.00 WIB.

“Bulan Agustus merupakan bulan yang spesial bagi Bangsa Indonesia, sehingga kami juga tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam euforia semarak kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan menu yang spesial untuk tamu dan juga masyarakat Indonesia," ujar Executive Chef, Endang, Jumat (17/8).

Bagi Anda yang juga tidak mau ketinggalan menikmati semarak kemerdekaan Indonesia bersama Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, segera reservasi tempat Anda dengan menghubungi 021-5704444 ext. 1444. (RO/OL-7)