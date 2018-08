Kubu Syafruddin Hadirkan Mantan Mensesneg Sebagai Saksi Ahli

DALAM lanjutan persidangan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, hadir Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Gotong Royong, Bambang Kesowo, sebagai saksi ahli sekaligus yang meringankan.

Ia dihadirkan sebagai saksi ahli dengan pertimbangan pernah menjadi Mensesneg pada Kabinet Gotong Royong, ketika kebijakan penyelesaian kasus BLBI yang berhubungan dengan terdakwa dilakukan.

Bambang pun mengatakan situasi pada saat krisis terbilang kacau dan panik. Khususnya, ketika sektor perbankan terkena krisis dan bersifat meluas. Ia pun mengakui saat krisis terjadi, instrumen hukum maupun kebijakan belum dipersiapkan dengan baik.

"Belum siapnya instrumen hukum saat itu mendorong pemerintah pada 1998 membentuk badan penyehatan perbankan untuk membantu penyehatan perbankan. Ketika krisis menggila dan perlu diambil langkah cepat, salah satunya adalah mengubah UU Perbankan dengan pamungkasnya menambah pasal terkait badan khusus perbakan," tutur Bambang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/8).

Kuasa hukum Syafruddin lantas menanyakan status BI saat terjadi krisis apakah sudah independen atau belum. Bambang menjawab, meski secara tertulis BI belum dinyatakan independen namun arahnya sudah ke sana. BI mulai independen setelah reformasi.

Kebijakan BLBI, lanjut Bambang, merupakan instrumen dari BI dan pemberiannya pun melalui mekanisme perbankan. Ia pun lantas menjelaskan latar belakang diambilnya penyelesaian BLBI melalui Out of The Court (di luar pengadilan) dengan pertimbangan situasi yang mendesak ketika itu.

"Penanganan out of the court itu normal. Kesulitan saat itu lebih kepada situasi krisis dan ketakutan yang hebat sehingga ekonomi terancam. Tujuan utamanya adalah bagaimana agar kewajiban pinjaman tersebut secepatnya dikembalikan. Sehingga pengambilan aset yang dapat menjadi dana itu yang menjadi prioritas," ujarnya.

Terkait ada rapat terbatas kabinet pada bulan Februari yang membahas BLBI, Bambang menjelaskan dalam kebijakan BLBI tidak secara resmi menjadi agenda pemerintah karena merupakan agenda BI. Namun dalam rapat tersebut memang ada kaitan dengan BLBI tetapi lebih kepada agenda terkait ke petani tambak (Dipasena).

"Petani tambak (ratusan) itu dililit hutang dan ketika krisis tidak bisa mengembangkan, tetapi karena mesin jalan terus dan bunganya jalan terus sehingga menjadi lebih besar. Sehingga mereka mengalami kesulitan usaha dan masalah sosialnya meledak. Ini yang menjadi perhatian presiden agar harus mengambil tindakan cepat agar krisis yang soal hutang piutang tidak tereskalasi menjadi masalah keamanan," jelas Bambang.

"Jadi ketika persoalan krisis yang belum selesai dan kemudian berpotensi meluas menjadi potensi keamanan itu yang menjadi concern pemerintah ketika itu. Karenanya presiden mengagendakan penyelesaian masalah yang dihadapi petani tambak karena adanya gejolak sosial didaerah tersebut," pungkasnya.

Bambang menerangkan terdakwa seharusnya hadir, tetapi dirinya tidak ingat pasti hal tersebut. Namun dari bukti abesensi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan terdakwa hadir dalam rapat tersebut, termasuk juga Kuasa Hukum terdakwa Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.(OL-6)