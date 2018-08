Palembang Menuju Kota Dunia

KAWASAN Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) untuk kesekian kalinya didaulat menjadi sahibul bait even olahraga internasional sejak dibangun tujuh tahun silam. Area yang berdiri di lahan seluas 386 hektare itu, tercatat telah menggelar multiajang SEA Games pada 2011, dua tahun kemudian digelar even internasional Islamic Solidarity Games diikuti 54 negara didunia, pada 2014 JSC menjadi tuan rumah ASEAN University Games. Setidaknya sejak 2011 hingga 2017, sebanyak 42 even olahraga internasional telah menjajal area yang

memiliki 19 venue tersebut. Kini JSC yang menjadi ikon olahraga kebanggaan masyarakat Sumsel itu, dipercaya untuk mengemban tugas besar sebagai tuan tumah multiajang Benua Asia. Diharapkan ajang itu mampu membawa harum nama negara dan bangsa sebagai tuan rumah yang baik, kemudian mengantarkan para atlet Indonesia menjadi yang terbaik di Asia, serta yang yang tak kalah penting even itu mampu pula memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Sumsel. Asian Games di Palembang sekarang menjadi salah satu pusat perhatian jutaan pasang mata masyarakat dunia, bahkan tidak sedikit diantaranya datang langsung ke Bumi Sriwijaya dan menyambangi JSC yang terletak sekitar 5 kilometer dari pusat kota.

Untuk tiba di JSC, dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II bisa langsung naik light rail transit (LRT) menuju stasiun Jakabaring hanya dengan merogoh kocek Rp10 ribu per penumpang. Moda transfortasi yang dibuat sejak dua tahun lalu tersebut diharapkan dapat mempermudah akses para tamu yang berkunjung ke Palembang, khususnya untuk para atlet dan ofi sial Asian Games. Tak cuma itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga telah menyediakan 500 bus Trans Musi yang menyusuri jalan utama pusat kota mulai Jalan Kol Burlian, Jalan Sudirman, menyeberangi Jembatan Ampera hingga kawasan Jakabaring. Untuk masuk area JSC pemerintah tidak mengizinkan bagi kendaraan berbahan bakar fosil, sebagai gantinya telah disiapkan 500 unit sepeda, puluhan golfkart serta kendaraan hydrogen system. Jsc telah ditetapkan sebagai green area smart city yang bebas dari polusi.