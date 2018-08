KLHK Tangani Limbah B3 Asian Games

ASIAN Games 2018 akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018. Kegiatan ini berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) non-medis berupa limbah elektronik dan medis yang bersumber dari tes dopping dan medical station selama masa latihan para atlet, pertandingan, hingga seluruh kegiatan berakhir.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) terlibat dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari Asian Games 2018. Koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee(Inasgoc), Jasa Pengelola Limbah B3, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Hasil koordinasi menyepakati bahwa KLHK bersama Jasa Pengelola Limbah B3 akan menyediakan perlengkapan untuk penanganan limbah medis. Perlengkapan tersebut yaitu 15 wheel bin ukuran 240 liter, 100 infectious bin, 650 safety box, plastik kuning kemasan limbah medis, 5 coolbox ukuran 125 liter, 4 drop box untuk limbah B3 non-medis yaitu electronic waste, dan 1 cold storage.

Penyerahan bantuan perlengkapan limbah B3 dilaksanakan pada 13 Agustus 2018 di kantor Inasgoc. Perlengkapan ini diterima Ketua penyelenggara Asian Games 2018 dan dihadiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mekanisme pengelolaan limbah berupa pengambilan limbah medis dari seluruh titik kegiatan di Jakarta setiap dua hari sekali untuk diangkut ke Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Pada kegiatan yang berlokasi di Palembang akan disiapkan cold storage sebagai fasilitas penyimpanan sementara limbah medis untuk diangkut ke fasilitas tersebut. Dalam pengelolaan limbah B3 nonmedis berupa limbah elektronik, KLHK merangkul Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bahwa KLHK peduli dan turut serta mendukung Asian Games 2018 melalui pengelolaan limbah B3, baik medis maupun nonmedis, yang dihasilkan selama kegiatan berlangsung. “Melalui Asian Games 2018, KLHK memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia dalam hal pengelolaan limbah B3 dengan tepat dan benar,” jelas Vivien.

Selain limbah B3, KLHK juga memperhatikan penanganan sampah saat pergelaran Asian Games 2018. KLHK berkoordinasi dengan penyelenggaraan pesta olahraga itu untuk memastikan tidak terjadi permasalahan sampah di kota lokasi pelaksanaan. Menurut Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar, konsep utama penanganan sampai saat Asian Games nanti ialah menciptakan kegiatan yang minim sampah atau less waste event. Pihaknya bekerja sama dengan Inasgoc untuk mengedukasi masyarakat agar mengurangi sampah di seluruh area kompetisi. “Kami ingin menekankan tema less waste more game pada Asian Games. Karena satu event saja, kalau tidak kita kelola dengan baik, sampahnya akan luar biasa,” pungkasnya. (S4-25)