Jan Faris Majid Jembatan untuk Menduniakan Gim Lokal

BALAI Kartini, Jakarta, medio Juli lalu ialah surga bagi pencinta gim.

Puluhan pengembang gim Tanah Air memamerkan produk mereka dalam acara bertajuk Game Prime tersebut.

Di situ pula para gamer bisa menjajal sepuasnya gim-gim yang ada, termasuk jenis augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). Mereka juga bisa bertarung dalam kompetisi e-sport.

Pelaksanaan tersebut merupakan yang ketiga kali sejak 2016. Selain digagas Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), acara yang juga mencakup seminar, konferensi, dan pameran bisnis ke bisnis (B2B) tersebut terselenggara juga berkat kerja Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Berdiri sejak Februari 2013, AGI bekerja nonprofit untuk mengembangkan industri gim dengan menjembatani para pelaku bisnis ke pemerintah maupun pasar. Ketua Harian AGI, Jan Faris Majid, menjelaskan jika AGI tidak hanya bekerja untuk satu spesifik produk maupun studio.

"AGI mewadahi semua platform baik itu mobile maupun PC," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (18/7), di Jakarta.

Tidak hanya menggelar acara atau pun menyediakan platform untuk showcase produk gim, asosiasi yang dibentuk 10 pendiri dari berbagai sektor industri gim itu juga mencoba untuk merilis gim dari para pengembang yang berbasis triple A.

"Maksud dari triple A adalah dari segi marketing bernilai A, kualitas A, dan distribusinya A," tambah Jan Faris.

Dalam mencapai misinya itu, AGI bekerja sama erat dengan pemerintah. Bukan sekadar menggelar acara B2B, dengan dukungan Bekraf, delapan pengembang gim asal Indonesia dapat mengikuti acara Game Connection pada 19-21 Maret 2018. Mereka ialah Agate, Assemblr, Gudang Voucher, Lentera Nusantara, Lyto, Megaxus Infotech, SEMISOFT, dan Tinker.

Jan mengungkapkan jika bantuan pemerintah memang sangat berarti bagi pengembangan gim, sebab itu pihaknya selalu mendorong agar para pengembang gim aktif memanfaatkan berbagai program bantuan yang dibuat Bekraf. Salah satu program yang disasar ialah Bantuan Insentif Pemerintah yang pendanaannya mencapai ratusan juta. Jan Faris mengungkapkan telah dua perusahaan pengembang gim berhasil mendapatkan bantuan itu.

Menggali kelebihan gim lokal

Di tengah persaingan gim yang ketat dengan produk luar negeri, Jan Faris mengungkapkan gim lokal tetap punya peluang besar karena memiliki kelebihan tersendiri.

"Khususnya dalam hal ide cerita dan konten-konten lokal. Terlebih dalam mengenalkan budaya Indonesia sendiri lewat permainan," tutur pria lulusan sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Bahkan dengan unsur kelokalan itu gim lokal dapat bersaing di pasar luar negeri. Kelokalan inilah yang menurut Jan Faris harus lebih digali, misalnya, dari segi musik yang menggunakan instrumen musik tradisional sebagai latar suara.

"Gim Indonesia tuh, unik sebenarnya, masih banyak banget budaya kita yang bisa dijadikan konten cuma orang-orang belum kepikiran aja. Misalnya, dari segi musik, baru ada beberapa studio yang menggunakan gamelan sebagai backsoundnya. Sebenarnya dalam segi konten saya yakin sekali kita sangat unik apalagi untuk masyarakat Eropa, ya. Mereka pencinta game indie karena kita juga kebanyakan game indie, kan," tuturnya.

Keunikan kelolakan itu juga bisa diterapkan mengikuti tren gim yang ada. Jan Faris menjelaskan jika dalam dua tahun terakhir ini gim MOBA seperti AOV dan Mobile Legend sedang tren. Begitu juga dengan Battle Royale seperti PUBG dan lainnya.

"Ke depannya saya kira di Indonesia masih akan tren gim-gim yang berbasis kompetisi khususnya di mobile, ya. Karena memang masyarakat kita lebih cenderung menikmati gim yang kompetitif dan bisa mengeksplorasi layanan MOBA," tambahnya.

Di sisi lain, menurutnya, harus diakui jika banyak gim lokal tersebut belum memenuhi kriteria triple A. Hal inilah yang membuat gim lokal belum bisa disandingkan dengan gim luar.

Kendala lain juga datang dari sikap ketidakterbukaan dari banyak pengembang gim lokal. Hal tersebut terutama dalam segi pemasaran produk.

Jan mengungkapkan beberapa pengembang cenderung tertutup justru karena perasaan malu atau tidak percaya diri. Sikap seperti ini sudah semestinya karena justru bisa menjadi bumerang dan mematikan kesempatan yang sebetulnya ada.

Jan Faris pun mendorong agar para pengembang gim lokal mau lebih terbuka, termasuk meningkatkan wawasan lewat wadah-wadah asosiasi. Sebagai lembaga nonprofit, ia mengungkapkan bahwa AGI tidak mencari keuntungan, tetapi tetap menerapkan biaya pendaftaran untuk keanggotaan.

Untuk menjadi anggota istimewa, pelaku industri dibebani biaya Rp400 ribu per tahun, anggota kehormatan Rp450 ribu per tahun, dan anggota inti sebesar Rp2,5 juta per tahun. Kini, AGI setidaknya memiliki 170 anggota terdaftar.

(M-2)