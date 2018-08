Masih Ada Harapan untuk Tekan Defisit Neraca Dagang

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa menipis di akhir 2018 jika pemerintah serius mengerem impor bahan baku untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti baja besi dan turbin pembangkit listrik.

Pemerintah, menurutnya, juga perlu mempercepat pelaksanaan pemanfaatan biodiesel 20% (B20) dalam kandungan bahan bakar minyak sehingga impor minyak dan gas dapat ditekan.

Sementara, impor untuk bahan baku industri, menurutnya tetap harus dijaga supaya kinerja produksi terutama manufaktur dalam negeri dapat terus terangkat.

"Impor bahan baku industri harus tetap dijaga karena bahan substitusi dalam negeri belum mencukupi. Kalau impornya ditahan, bisa blunder," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Rabu (15/8).

Di luar itu, pemerintah juga diminta untuk kembali mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit dan karet.

Lobi-lobi dengan berbagai negara terutama Amerika Serikat dan India yang kini menerapkan kebijakan proteksionisme harus terus dilakukan. (OL-7)