Presiden Saksikan Aksi Masak Ikan di Istana

PRESIDEN Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan aksi memasak ikan dari berbagai daerah di Indonesia di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi dan Iriana menyempatkan diri meninjau aksi memasak ikan itu usai mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2018 di Istana Negara Jakarta.

Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jas lengkap dan peci hitam itu sempat berbicara dengan peserta masak ikan itu. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan ada 10 peserta memasak ikan di Istana.

"Mereka adalah pemenang Lomba Masak Ikan Nusantara dari berbagai daerah, sekarang mereka memasak di sini untuk Presiden," kata Jaleswari.

Ia menjelaskan Lomba Masak Ikan Nusantara 2018 merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah yang pertama pada tahun 2017.

"Ini sesuai arahan Presiden karena saat kunjungan kerja ke kawasan timur Indonesia, banyak ibu ibu hamil yang kekurangan asupan protein dan gizi, ironisnya kita negara maritim mengapa hasil ikan yang berlimpah itu tidak bisa dioptimalkan," katanya.

Lomba Masak Ikan Nusantara, lanjutnya, selain untuk mengembangkan keanekaragaman masakan dari ikan juga merupakan gerakan kuktural agar masyarakat Indonesia senang makan ikan.

Ia menyebutkan konsumsi ikan Jepang mencapai 100 kg per kapita per tahun, sementara di Indonesia baru sekitar 30 kg per kapita per tahun. "Kami bekerja sama dengan Grup Femina, juga dengan Setneg, KKP, Kemenpar dan pihak lain," katanya. (OL-4)