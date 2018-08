Stevie Wonder Jenguk Aretha Franklin

PENYANYI legendaris Stevie Wonder menjenguk rekan sesama seniman yang sedang sakit parah, Aretha Franklin, di rumahnya di daerah Detroit, pada Selasa (14/8) pagi.

Agen Franklin, Gwendolyn Quinn, enggan membicarakan penyakit yang diderita oleh sang ratu soul. "Ia sakit parah," ujarnya singkat.

Penyanyi 76 tahun yang terkenal dengan lagu berjudul Chain of Fools dan Think ini memiliki hubungan profesional dengan Wonder sejak lama. Pada 13 tahun lalu, mereka tampil bersama pada Annual Soul Train Lady of Soul Award, di Pasadena, California.

Seperti dilansir melalui ET, Quinn juga menyebut pemimpin hak warga Amerika Serikat Jesse Jackson dan mantan suami Franklin, Glynn Turman, datang menjenguk. Franklin dan Turman menikah sejak 1978 hingga 1984.

"Aretha Franklin menjadi ibu kepala keluarga bagi keluarga Franklin sejak seluruh saudaranya meninggal. Cintanya kepada keluarga di atas segalanya, terlihat dari senyum hangat yang biasa ia bagikan dengan keponakan-keponakannya pada kunjungan dua pekan lalu" kata Quinn.

Pada masa kejayaan di 1960 hingga 1970-an, Franklin menguasai dunia musik, salah satunya melalui lagu I Never Loved a Man (The Way I Love You), Baby, I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, dan Respect.

Penggemar Franklin, termasuk mantan Presiden Bill Clinton, pun menyampaikan doa dan ungkapan perasaan pada linimasa media sosial.

"Seperti orang di seluruh dunia, Hillary dan saya memikirkan Aretha Franklin pada malam ini dan mendengarkan musiknya, yang menjadi bagian penting dari kehidupan kami 50 tahun belakangan," cuit Clinton pada akun twitternya, Senin (13/8) malam.(OL-6)