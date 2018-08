Indonesia Tekankan Keadilan dan Keseimbangan

PERHELATAN World Peace Forum (WPF) Ke-7 resmi dibuka di Jakarta, kemarin. Dalam ajang pertemuan para tokoh perdamaian dunia dengan tema The middle path for the world civilizations atau Jalan tengah untuk peradaban dunia baru itu, Indonesia menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan moderasi.

Saat membuka WPF mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menyelesaikan berbagai konflik.

"Napas perdamaian itu juga kami bawa dalam hubungan bilateral ataupun multilateral. Di level global, penting untuk bergandengan tangan demi memajukan perdamaian," ujarnya.

Upaya Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, sambung Retno, tertuang dalam forum internasional yang sudah berjalan dua kali sepanjang tahun ini. Sebelum WPF 2018, Indonesia juga menjadi tuan rumah Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Istana Bogor, Mei lalu. KTT itu menggarisbawahi pembahasan Islam wasathiyah, baik dari sisi konsep maupun implementasi.

Adapun WPF 2018 yang merupakan kerja sama antara Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), dan The Cheng Ho Multi-Cultural and Education Trust of Malaysia, diharapkan menghasilkan Jakarta message atau pesan Jakarta. Sebanyak 92 peserta dari 43 negara hadir dalam forum dunia yang diselenggarakan hingga besok tersebut.

"Forum ini bagus sekali karena mengumpulkan semua tokoh, tidak hanya tokoh religion, tapi juga civil society untuk berbicara mengenai masalah middle path. Kita tahu bahwa pengarusutamaan middle path approach ini tidak mudah, perlu komitmen dan determinasi yang tinggi," kata Retno.

Lebih lanjut dia menekankan konsep middle path yang mengusung keseim-bangan, keadilan, dan moderasi dapat diimplementasikan untuk masyarakat dengan karakteristik terbuka dan tole-ran. Selain itu, konsep middle path harus diterjemahkan dalam program yang bersifat do able atau mudah diterapkan.

Hal itu penting khususnya dalam mengurai persoalan ekonomi yang tidak lepas dari pemerataan kesejahteraan masyarakat. Implementasi middle path, tandas Menlu Retno, harus diperkuat dengan ekosistem perekonomian yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

"Sekali lagi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan semua orang, akan mendukung pengarusutamaan middle path approach. Di samping itu, tentu harus ada justice. Jangan lupa peran keluarga dan perempuan dalam pengarusutamaan Islam wasathiyah karena ibu adalah orang pertama yang menyuntikkan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anaknya."

Jalan tengah

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin mengatakan tema dalam forum tersebut amat relevan dengan situasi saat ini. Menurutnya, krisis peradaban dunia yang diwarnai dengan ekstremitas tidak boleh dibiarkan.

"Jalan tengah ini diangkat karena sejauh penilaian kami, dunia sudah kacau balau akibat sistem yang ekstrem, yang terlalu menekankan kebebasan. Perlu ada titik keseimbangan antara hak dan kewajiban,'' tutur Din.

Dia mengutarakan konsep jalan tengah sejatinya sejalan dengan khazanah bangsa Indonesia terutama budaya yang cenderung mencari jalan keluar. Prinsip duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pun menjadi intisari dalam pengajaran berbagai agama di Tanah Air. Selain itu, esensi jalan tengah sejalan dengan ideologi negara, Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita ingin angkat jalan tengah menjadi solusi terhadap krisis peradaban sekarang ini. Terserah nanti (pembicaraan) forumnya. Kalau melihat jalan tengah sebagai solusi, nanti kita arus utamakan. Bahkan bisa jadi keputusan PBB. Jadi sistem dunia yang rusak dan ciptakan kerusakan ini dapat kita perbaiki," tandas Din. (X-8)