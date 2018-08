Aretha Franklin Sakit Parah

PENYANYI legendaris dan ratu soul Aretha Franklin, 76, dikabarkan sakit parah dan mendapat perawatan di rumahnya.

Seperti dilansir AFP, Selasa (14/8), Franklin--yang memengaruhi generasi penyanyi perempuan dengan hits yang tidak terlupakan seperti Respect (1967), Natural Woman (1968), dan I Say a Little Prayer (1968)--diberitakan sakit dan mendapat perawatan di rumahnya di Detroit serta dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya.

Sementara laman daring eonline.com menyebutkan berdasarkan laporan media di Detroit bahwa Franklin menderita sakit kanker. Perempuan asal Memphis tersebut telah menghadapi masalah kesehatan sejak didiagnosis menderita kanker pankreas pada 2010.

Sejumlah pesohor menyampaikan simpati serta doa atas sakitnya Aretha Franklin melalui sosial media, di antaranya mantan presiden AS Bill Clinton.

Clinton mengatakan, "Seperti orang di seluruh dunia, Hillary dan saya sedang memikirkan Aretha Franklin malam ini dan mendengarkan musiknya yang telah menjadi bagian penting dalam hidup kami 50 tahun terakhir. Kami berharap Anda akan meninggikannya dengan mendengarkan dan membagi lagu-lagunya yang sangat berarti bagi Anda".

Sementara penyanyi Mariah Carey mencicit, "Praying for the Queen of Soul" (berdoa untuk sang ratu musik soul).

Adapun Beyonce mempersembahkan konsernya pada Senin (13/8) malam di Detroit bagi Aretha yang sedang sakit.

"Kami mencintaimu," kata Beyonce untuk Franklin dan menambahkan, "Terima kasih untuk musiknya yang indah'," katanya seperti dilansir Detroit Free Press.

Detroit merupakan persinggahan terakhir dalam rangkaian tur On the Run II Beyonce dan suaminya Jay-Z.

Aretha Louise Franklin yang lahir di Memphis, 25 Maret 1942, itu telah memenangi 18 Grammy award, termasuk satu untuk kategori lifetime achievement. Ia juga tampil memnyanyi pada pelantikan dua presiden AS, Bill Clinton dan Barack Obama. (OL-2)