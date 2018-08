Pertumbuhan Kredit Bank DKI Naik 9,34%

Bank DKI mencatatkan kinerja positif dalam hal penyaluran kredit yakni naik 9,34% dari Rp25,52 triliun per Juni 2017 menjadi Rp27,90 triliun per Juni 2018. Pertumbuhan kredit tersebut didorong pertumbuhan kredit mikro yang meningkat 64,37% dari Rp351,62 miliar per Juni 2017 menjadi Rp577,96 miliar per Juni 2018.

"Pertumbuhan kredit sektor mikro didorong pengembangan jaringan kantor Bank DKI di lokasi-lokasi pasar di Jakarta. Peningkatan kredit ini juga dibuktikan dengan meningkatnya rasio LDR Bank DKI per Juni 2018 yang membaik dari 72,07% per Juni 2017 menjadi 79,37% per Juni 2018. Selain itu, perbaikan rasio NPL gross menjadi 3,82% yoy per Juni 2018 dari 4,73% per Juni 2017," ungkap Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Capaian kinerja tersebut bahkan mengantarkan Bank DKI meraih 3 penghargaan sekaligus pada ajang Top Bank 2018 yang digelar majalah Business News Indonesia, yakni TOP BPD BUKU III 2018, TOP CEO Bank 2018, serta TOP Bank bidang Fintech-Transaksi Nontunai.