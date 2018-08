Ini Rekayasa Lalu Lintas Saat Pawai Obor Asian Games

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah ruas jalan saat pawai obor Asian Games berlangsung di Jakarta mulai Rabu (15/8).

Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas PMJ, AKBP Budiyanta, menjelaskan rekayasa lalu lintas dilakukan pada lima titik ruas jalan, yakni fly over Senayan dan Ladogi, Pintu FX Sudirman / Jalan Pintu Senayan, Traffic Light (TL) Senayan City, Perempatan Patal Senayan, dan TL Lapangan Tembak.

Di Fly Over Senayan dan Ladogi, kendaraan dari arah Semanggi diarahkan lurus ke Slipi. Untuk kendaraan dari arah TL Lapangan Tembak diarahkan lurus naik fly over atau belok kiri ke arah Slipi, tidak ada yang memutar di bawah fly over skat 2.

“Kendaraan dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda,” kata Budiyanta.

Di Pintu FX Sudirman / Jalan Pintu 1 Senayan dilakukan penutupan. Kendaraan dari Bundaran Senayan diarahkan lurus ke arah Semanggi melalui jalur cepat. Pintu masuk FX Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman dibuka. Namun pintu keluar yang melalui Jalan Pintu 1 Senayan ditutup.

Lalu lintas di TL Senayan City, kendaraan dari arah Jalan Mustopo menuju arah Jalan Asia Afrika diarahkan masuk Jalan Pakubuwono. Lalu di Perempatan Patal Senayan, kendaraan dari arah Jalan Patal Senayan 1 menuju ke arah jalan Asia Afirika diarahkan berputar balik atau dibelokkan ke kiri arah Jalan Senayan 2 / Permata Hijau.

“Untuk lalu lintas di TL Lapangan Tembak, kendaraan dari arah TL Palmerah diarahkan belok kiri menuju fly over skat 2." (OL-6)