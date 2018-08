Sistem Ganjil-Genap Berjalan Efektif

BERDASARKAN hasil dari analisis dan evaluasi (Anev) atas pelaksanaan perluasan Sistem Ganjil-Genap (Gage) selama 12 hari yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ), kebijakan tersebut dinilai efektif.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, penilaian itu dari beberapa aspek dan periode tertentu. Perluasan Ganjil-Genap secara efektif sudah berjalan kurang lebih selama 12 hari dari 1 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2018.

"Situasinya mengarah pada situasi perubahan yang relatif cukup baik," ujar Budiyanto di Jakarta, Selasa (14/8).

Dari aspek kejadian laka lantas periode 20 Juli sampai 31 Juli 2018 dibandingkan dengan 1 Agustus sampai 12 Agustus 2018, katanya terlihat ada trend penurunan. Jumlah kejadian, turun 12 persen dari 142 kejadian menjadi 125 kejadian, jumlah korban menurun 22 persen dari 186 korban menjadi 145 korban.

Dari sisi kecepatan rata-rata juga lebih cepat, dari yang sebelum ada Gage hanya 20,63 kilometer per jam, kini setelah ada Gage menjadi 36,01 kilometer per jam. Psda minggu pertama pelaksanaan Gage kecepatan rata-rata mencapai 36,99 kilometer per jam.

Namun demikian, masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar aturan tersebut. Terlihat dari data yang disampaikan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya, sejak 1 hingga 12 Agustus 2018 ada 12.998 pengendara kendaraan roda empat ditilang karena melanggar aturan perluasan Gage. (OL-4)