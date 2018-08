Maarif Sindir Manuver Muhaimin Singkirkan Mahfud

MANTAN Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyayangkan tersingkirnya nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pada detik-detik akhir.

Menurut Maarif, hal itu tidak lepas dari manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang gigih mendorong Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjadi pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.

"Dia (Muhaimin) politisi betul. Tadi saya ketemu dan sudah bilang ke Muhaimin tadi, you are the real politician," ujarnya seusai menghadiri pengucapan sumpah Enny Nurbaningsih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Senin (14/8).

Maarif mengakui, ucapannya tersebut sebagai bentuk sindiran kepada Muhaimin. Meski demikian, ia mengaku tidak kecewa atas pilihan Jokowi yang menunjuk Ma'ruf.

Di sisi lain, Maarif menjawab diplomatis saat ditanya apakah terpilihnya Ma'ruf sebagai bentuk politisasi ulama. Pasalnya, hal itu banyak terjadi di tahun politik.

"Itu terjadi di mana-mana, tapi enggak apa-apa. Tinggal masyarakat, publik yang mengawasi," tandasnya.

Sebelumnya, nama Mahfud menguat menjadi pendamping Jokowi. Bahkan, ia telah mengurus kelengkapan administrasi sebagai syarat cawapres. Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersuara keras atas rencana tersebut. Pasalnya, Ma'ruf dinilai lebih merespresentasikan NU ketimbang Mahfud. Adapun PBNU sebelumnya mendukung Muhaimin. (OL-7)